La Cina riduce le importazioni di petrolio e stabilizza il mercato globale

Analisi dell'impatto della drastica riduzione delle importazioni di petrolio da parte della Cina, il più grande acquirente mondiale, durante la crisi dello Stretto di Hormuz. Il testo esplora come le vaste riserve strategiche cinesi, accumulate negli anni, stiano attenuando l'urto della carenza globale sul prezzo del greggio, fornendo un effetto collaterale benefico per l'economia mondiale.

Mentre il mondo cerca disperatamente soluzioni per tamponare la grave carenza petrolifera globale, il più grande acquirente di barili del pianeta ha drasticamente, e volontariamente, tagliato le proprie importazioni.

Lo certificano gli ultimi dati rilasciati dalle dogane cinesi, secondo cui a maggio Pechino ha importato 33 milioni di tonnellate, pari a 7,8 milioni di barili al giorno, contro una media di 11,6 milioni nell'intero 2024. Si tratta del livello più basso toccato da ottobre 2017, proprio nel momento in cui lo Stretto di Hormuz è bloccato da oltre cento giorni e il mercato fa a gomitate per trovare barili alternativi. Non è solo una questione di petrolio grezzo.

Anche le importazioni di prodotti raffinati sono ai minimi degli ultimi 24 anni, con un calo del 58% su base annua. Eppure la Cina non ha dichiarato nessuna emergenza energetica, né adottato alcuna misura straordinaria per comprimere i consumi interni. È vero, la domanda è calata, le raffinerie girano a ritmi ridotti e le vendite di benzina e diesel ad aprile hanno registrato flessioni a doppia cifra.

Ma il Paese regge attingendo alle scorte di casa propria, senza dover comprare a quotazioni gonfiate dal conflitto in Medio Oriente. Tutto rimanda a ciò che la Repubblica popolare ha costruito negli anni, barile dopo barile, anche attraverso acquisti a prezzi scontati da produttori sotto sanzioni occidentali - Russia e Iran in testa - con le raffinerie indipendenti cinesi a fare da canale privilegiato.

Basti pensare che solo lo scorso anno il Dragone ha aggiunto alle proprie scorte in media circa 1,1 milioni di barili al giorno, stando ai dati dell'agenzia americana per l'energia EIA, spinto dalla prima legge energetica domestica che ha formalizzato l'obbligo per le aziende di tenere riserve più consistenti. Un accumulo che a fine 2024 ha raggiunto quasi 1,4 miliardi di barili, circa quattro volte quello degli Stati Uniti e superiore ai 1,2 miliardi detenuti complessivamente dai 32 stati membri dell'Agenzia internazionale dell'energia.

Molto più, senza dubbio, di quanto il suo fabbisogno energetico interno richiedesse. E probabilmente una cifra ancora sottostimata, visto che Pechino non pubblica dati ufficiali sulle proprie scorte e una parte di quello che ha nei depositi sotterranei è invisibile ai satelliti commerciali. Oggi quelle riserve record si trasformano in un enorme vantaggioCompetitivo per la Cina e involontariamente per il resto del mondo.

Come documentato dall'EIA, prima della guerra attraverso lo Stretto di Hormuz passavano circa 20 milioni di barili al giorno. Da quando il conflitto ha di fatto interrotto quel traffico, il mercato ha cercato di chiudere la falla con tutto quello che aveva a disposizione. Dagli oleodotti sauditi ed emiratini che aggirano il Golfo alle riserve strategiche occidentali, con gli Stati Uniti che stanno attingendo a ritmi che riportano le proprie scorte verso i minimi dell'era Biden.

Ma i quasi 4 milioni di barili al giorno che prima Pechino assorbiva, e che ora restano disponibili per tutti gli altri, fanno la differenza, eccome. Secondo JP Morgan, la riduzione delle importazioni cinesi vale da sola circa tre quarti dell'aggiustamento complessivo registrato sul mercato mondiale dall'inizio della crisi.

Una lettura che Tom Baker di Vitol, uno dei maggiori trader petroliferi al mondo, ha sintetizzato in una frase a Londra qualche giorno fa: Le basse importazioni cinesi hanno protetto il resto del mercato petrolifero. Le implicazioni vanno ben oltre il costo del carburante. Non a caso Javier Blas, editorialista di Bloomberg, ha parlato di mano invisibile della Cina per descrivere come il Paese stia tenendo a bada l'intero mercato a livello mondiale.

Il ragionamento è semplice: se la Cina si fosse comportata come qualsiasi altro grande importatore, cercando disperatamente barili alternativi a qualsiasi prezzo, il greggio si troverebbe oggi ben oltre i 100 dollari. Che la Cina stia stabilizzando il mercato petrolifero globale, dunque, è un dato su cui gli esperti concordano. Ma sarebbe ingenuo leggerlo come un atto di responsabilità internazionale o di generosità verso il resto del mondo.

Il calo delle importazioni cinesi sembra, piuttosto, un effetto collaterale fortuito, come evidenziato da Clyde Russell di Reuters. Pechino sta semplicemente reagendo alle dinamiche di prezzi e offerta, esattamente come ha sempre fatto. Quando il Brent schizzò a quasi 140 dollari dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, le importazioni cinesi calarono di quasi 3 milioni di barili al giorno nel giro di pochi mesi.

Lo schema si ripete, questa volta amplificato da una crisi più profonda e da riserve più grandi. Ma con una differenza: stavolta la Cina non compra anche perché in parte non può, considerando che i suoi fornitori abituali come Iraq e Kuwait, e l'Iran stretto, sono gli stessi tagliati fuori dalla guerra in Medio Oriente





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