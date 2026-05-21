La Cina ha espresso la sua opposizione all'azione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che ha accusato Raul Castro di omicidio. La Cina chiede agli Stati Uniti di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di Cuba.

La Cina si oppone fermamente all'azione degli Stati Uniti contro l'ex presidente cubano Raul Castro . La Cina ha espresso la sua opposizione all'azione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che ha accusato Raul Castro di omicidio.

Il portavoce cinese Guo Jiakun ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero cessare di usare le sanzioni e l'apparato giudiziario come strumenti di oppressione contro Cuba e astenersi dal minacciare l'uso della forza in qualsiasi momento. La Cina ha anche espresso la sua opposizione all'uso degli Stati Uniti di mezzi giudiziari per pressionare Cuba.

La decisione degli Stati Uniti di accusare Raul Castro è stata vista come un ulteriore tentativo di destabilizzare il governo cubano e di imporre la propria volontà al paese. La Cina ha affermato di essere preoccupata per la stabilità della regione e ha chiesto agli Stati Uniti di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di Cuba.

La situazione si è fatta ancora più tesa dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Raul Castro sarà processato per omicidio. La Cina ha espresso la sua opposizione all'azione degli Stati Uniti e ha chiesto di rispettare la legge internazionale e di non interferire nelle questioni interne di Cuba.

La decisione degli Stati Uniti di accusare Raul Castro è stata vista come un ulteriore tentativo di destabilizzare il governo cubano e di imporre la propria volontà al paese. La Cina ha affermato di essere preoccupata per la stabilità della regione e ha chiesto agli Stati Uniti di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di Cuba





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