La Cina strappa i diritti tv dei mondiali a un quinto del prezzo richiesto dalla Fifa

La tv di stato cinese ha firmato un accordo con la Fifa per trasmettere i prossimi mondiali negli Stati Uniti su tutti i dispositivi, in forma gratuita, a un quinto del prezzo richiesto. La Cina ha trattato la Fifa come un grosso fornitore, aspettando fino a meno di un mese dall'inizio del torneo per firmare l'accordo. In Italia, la Rai si è accordata per settanta milioni di euro e trasmetterà in chiaro 35 partite su 104, mentre Dazn ne ha aggiunti altri cinquanta per coprire l'intero torneo in streaming.

Sessanta milioni di dollari. È la cifra che la tv di stato cinese ha strappato alla Fifa per trasmettere i prossimi mondiali negli Stati Uniti su tutti i dispositivi, in forma gratuita.

La Fifa ne chiedeva trecento. La Cina ha aspettato e alla fine ha firmato a un quinto del prezzo. In Italia la Rai si è accordata per settanta milioni di euro - cifra ridotta per la mancata qualificazione degli azzurri - e trasmetterà in chiaro 35 partite su 104. Dazn ne ha aggiunti altri cinquanta per coprire l'intero torneo in streaming.

Totale: centoventi milioni di euro, divisi tra due piattaforme, per un paese di sessanta milioni di abitanti senza squadra in campo. La Cina, un miliardo e mezzo di abitanti, è il terzo mercato pubblicitario al mondo, e ha speso la metà. Economie assai diverse, certo, ma c'è una parola che spiega il divario, ed è





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