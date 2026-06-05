La Cina stringe la sua presa sui Balcani mentre l'UE frena sul futuro europeo della Serbia

Mentre la Serbia attende con frustrazione i tempi lunghi del processo di adesione all'Unione europea, la Cina è diventata il suo principale partner commerciale e strategico, investendo miliardi in settori chiave e rafforzando la propria influenza nella regione balcanica.

Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha lanciato un avvertimento all'Europa, affermando che il paese non può aspettare all'infinito per l'adesione all'Unione europea, mentre la Cina si è affermata come principale alleato commerciale della Serbia .

Pechino ha investito miliardi in infrastrutture, energia, automotive e tecnologia, e ha fornito alla Serbia missili supersonici e sta valutando la vendita di jet da combattimento. La recente visita di Vučić in Cina ha garantito un altro miliardo di dollari di investimenti. La Serbia, candidata all'ingresso nell'UE, deve attuare riforme radicali per soddisfare gli standard europei, un processo che richiede tempo,cosa che Belgrado sembra non avere più.

Secondo l'analista Giorgio Fruscione di Ispi, la Cina vede favorevolmente l'adesione dei Balcani all'UE perché li inserirebbe già nei mercati europei, facilitando la penetrazione economica cinese. La Cina ha adattato la sua influenza, passando dalle infrastrutture alle catene del valore in beni strategici, e la sua popolarità nella regione è cresciuta con l'invio di vaccini durante la pandemia.

La penetrazione cinese è iniziata con la crisi finanziaria del 2008 e si è rafforzata sotto la leadership di Xi Jinping, in particolare attraverso la Belt and Road Initiative. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno accelerato questo processo, con la Cina che si è proposta come partner alternativo mentre la Russia era impegnata nel conflitto. La tendenza generale vede tutti i paesi dei Balcani occidentali intensificare gli scambi commerciali con la Cina, con la Serbia in prima linea.

I dati mostrano che dal 2013 al 2023 la quota di importazioni cinesi in Serbia è salita dall'8,6% al 13,3% del totale, e la quota di investimenti esteri diretti cinesi ha superato il 30% nel 2023. Anche Albania, Bosnia, Montenegro e Macedonia del Nord hanno registrato aumenti significativi nelle importazioni dalla Cina





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