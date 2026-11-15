La Cina teme una stagnazione alla giapponese: crisi dei consumi e demografia

Analisi della crisi economica cinese: debiti elevati, deflazione e invecchiamento della popolazione creano rischi di stagnazione lunga simili al modello giapponese degli anni Novanta.

La seconda economia mondiale mostra segni sempre più evidenti di una stagnazione prolungata, ricordando il Giappone dei decenni passati. Xu, un ingegnere di 29 anni specializzato in semiconduttori, rappresenta questo cambiamento culturale. Pur vivendo a Shanghai e lavorando in un settore cruciale per le politiche industriali cinesi, la sua esperienza quotidiana riflette un clima di pessimismo diffuso.

Sintomi di una Sindrome Giapponese

Xu ha un reddito stabile ma teme di perdere il lavoro, preferendo risparmiare invece di spendere. Questa riluttanza al consumo è sintomo di una perdita di fiducia che ha colpito milioni di cittadini cinesi. Il contesto include un'elevata disoccupazione giovanile, una crisi immobiliare e una rete di protezione sociale fragile.

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Secondo Capital Economics, il debito complessivo della Cina, pubblico e privato, è pari al 300 per cento del Pil. Questa cifra si avvicina pericolosamente ai livelli raggiunti dal Giappone durante la sua lunga stagnazione. Per evitare gli errori di politica economica di Tokyo, i leader di Pechino hanno studiato approfonditamente quell'esperienza storica.

Nonostante questi sforzi, in Cina continuano a moltiplicarsi i segnali di una sindrome giapponese. I consumatori mostrano una forte riluttanza a spendere e subiscono pressioni deflazionistiche continue. Goldman Sachs ha elaborato un indicatore aggiornato basato sul lavoro dell'economista Takatoshi Ito, confermando che negli ultimi cinque anni il paese si è giapponesizzato più del Giappone stesso.

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Il Peso della Demografia e del Debito

Su tutti questi fattori economici incombe la ferrea legge della demografia. La popolazione del Giappone ha iniziato a diminuire nel 2009, mentre quella cinese ha iniziato a calare nel 2022.

Le previsioni indicano che il declino demografico cinese sarà molto più rapido rispetto a quello giapponese. Questo aggravamento delle prospettive demografiche rischia di intaccare la reputazione di Xi Jinping come guida affidabile dell'economia nazionale.

Oltretutto, a ottobre il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito dell'aumento delle aziende zombie in Asia. Queste imprese sono tenute in vita unicamente dalla benevolenza delle banche creditrici, un fenomeno evidente anche nell'economia manifatturiera cinese sostenuta da sussidi.

Gli Effetti Quotidiani sulla Società

Mentre gli economisti individuano i segnali nei dati statistici, Xu ne tocca con mano gli effetti ogni giorno a colazione, pranzo e cena. In tutto il paese i ristoranti competono per offrire pasti a meno di dieci yuan, pari a 1,34 euro. I clienti cercano principalmente di riempirsi lo stomaco, ignorando il sapore e la qualità.

Anche questo ricorda l'esperienza del Giappone, dove con l'arrivo della deflazione i ristoranti lanciarono guerre dei prezzi. Una ciotola di riso con manzo nella principale catena giapponese arrivò a costare al massimo 400 yen, circa 2,30 euro al cambio attuale, alla fine del 1990.

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Il prezzo di quel piatto non tornò a 400 yen fino al 2021. Nel frattempo, espressioni nate in Giappone negli anni Novanta stanno entrando nel lessico quotidiano cinese. Termini come era glaciale della ricerca di lavoro e distruzione dei prezzi descrivono ora la realtà locale.

Confronto con le Politiche di Tokyo

Toshiya Tsugami, ricercatore del Japan Institute of International Affairs, osserva che il Giappone fu accusato di aver fatto troppo poco e troppo tardi. Tokyo tardò ad adottare misure drastiche necessarie e temeva di affrontare le conseguenze di interventi risolutivi.

La Cina, al contrario, dà l'impressione di fare tutto il possibile, ma si limita a intervenire sui sintomi. Toshiya Tsugami sostiene che intanto i problemi strutturali del paese si aggravano continuamente. L'aumento del costo dell'energia dovuto alla guerra contro l'Iran ha posto fine a più di tre anni di deflazione dei prezzi alla produzione nel paese.

Tuttavia, la debolezza della domanda continua a covare sotto la cenere secondo gli economisti. I consumatori stanno cercando di ridurre l'indebitamento e ad agosto i prestiti bancari concessi ai nuclei familiari sono diminuiti per la prima volta nella storia.