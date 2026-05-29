La cinquina finalista del Premio Campiello è stata annunciata

La selezione della cinquina finalista del Premio Campiello è stata annunciata a Padova, nell'aula magna di Palazzo del Bo. La proclamazione rappresenta uno dei momenti più attesi del panorama culturale italiano e conferma il ruolo centrale del Premio Campiello nella valorizzazione della narrativa contemporanea.

La selezione della cinquina finalista del Premio Campiello è stata annunciata a Padova, nell'aula magna di Palazzo del Bo. La proclamazione rappresenta uno dei momenti più attesi del panorama culturale italiano e conferma il ruolo centrale del Premio Campiello nella valorizzazione della narrativa contemporanea.

Quest'anno c'è anche una novità simbolica e importante: la finale del premio si sposterà per la prima volta al Lido di Venezia. Il vincitore sarà proclamato il 3 ottobre al Palazzo del Cinema, in una scelta che racconta bene la direzione presa dal Campiello negli ultimi anni: aprirsi, contaminarsi, dialogare con altri linguaggi culturali. La cinquina finalista è composta da cinque autori italiani scelti dalla giuria presieduta da Roberto Cicutto.

Tra i finalisti ci sono Marcello Fois con 'L'immensa distrazione', Ermanno Cavazzoni con 'Storia di un'amicizia', Elena Varvello con 'La vita sempre', Valeria Parrella con 'La ragazzina' e Alcide Pierantozzi con 'Lo sbilico'. I cinque finalisti saranno letti da Trecento Lettori Anonimi, persone comuni che voteranno il loro preferito. La selezione dei finalisti è arrivata dopo mesi di letture e votazioni da parte della giuria, composta da scrittori, critici, giornalisti e personalità del mondo culturale.

La finale del Premio Campiello è un appuntamento atteso dagli addetti ai lavori ma anche da chi segue la narrativa italiana con curiosità e passione, perché il Campiello continua a essere uno dei premi capaci di intercettare libri destinati a lasciare il segno. La storia di un'amicizia, come racconta Ermanno Cavazzoni nel suo libro 'Storia di un'amicizia', è un tema comune a molti dei finalisti.

Alcuni dei libri finalisti esplorano l'impatto destabilizzante della malattia mentale, delle crisi psicotiche e delle ossessioni, come nel caso di 'La vita sempre' di Elena Varvello. Altri, come 'L'immensa distrazione' di Marcello Fois, raccontano di un viaggio nella città di Alba del primo dopoguerra dove, tra povertà, dissidi familiari e fatti politici locali, si insinua un amore. La narrativa italiana continua a essere ricca di storie e temi che interessano e coinvolgono il lettore.

Il Premio Campiello è un riconoscimento importante per gli autori italiani e continua a essere uno dei premi più attesi nel panorama culturale italiano





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