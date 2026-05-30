La mostra di Reggio Emilia presenta diverse mostre in diversi luoghi della città, tra cui la fotografia di Simona Ghizzoni e la ricerca della fotografa polacca Emilia Martin sulla forza del patrimonio ancestrale.

La città di Reggio Emilia si apre alla visione di una sostanza invisibile composta da ricordi, memorie individuali e collettive, tecnologie che filtrano la nostra percezione del reale.

La mostra, che si svolge fino al 14 giugno, presenta diverse mostre in diversi luoghi della città, tra cui al piano terra dei Chiostri di San Pietro c'è la fotografia di Simona Ghizzoni, che esplora la quotidianità del quartiere Stazione a Reggio Emilia. Il progetto è stato commissionato dal festival e esplora la riqualificazione della zona da parte dell'amministrazione cittadina.

Il titolo è preso dall'opera postuma di Dylan Thomas, che invita a entrare nelle stanze degli abitanti mentre dormono e a riconoscere l'esistenza degli altri. La fotografa entra in questa storia con un approccio non necessariamente documentario, presentando ritratti delle donne che si incontrano il mercoledì da Binario49 e altre persone che vivono nel quartiere, ma non solo.

Nell'allestimento attraversiamo anche elaborazioni pittoriche di luoghi e parole, che diventano degli audio, per restituire una rilettura sfaccettata del quartiere, costruita insieme a chi lo vive ogni giorno. Altre mostre presentano la ricerca della fotografa polacca Emilia Martin sulla forza del patrimonio ancestrale e la sua ricostruzione della storia delle sorelle Andersson, vissute nel villaggio svedese di Åsmundtorp all'inizio del ventesimo secolo.

La mostra è un invito a dare voce a creatrici la cui importanza è stata schiacciata dalle regole e dalle aspettative sociali





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