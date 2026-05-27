La coalizione di centrodestra cerca di strappare Milano alla sinistra

La coalizione di centrodestra, guidata dal Partito Democratico, sta cercando di strappare la città di Milano alla sinistra nel tentativo di ottenere un trionfo inaspettato. La scelta del candidato civico è stata avanzata da Forza Italia, che ha indicato un giovane e competente profilo per il ruolo.

La coalizione di centrodestra, guidata dal Partito Democratico, sta cercando di strappare la città di Milano alla sinistra nel tentativo di ottenere un trionfo inaspettato.

La scelta del candidato civico è stata avanzata da Forza Italia, che ha indicato un giovane e competente profilo per il ruolo. Tuttavia, la proposta è stata smontata dall'altra forza moderata della coalizione, Noi moderati, che ha affermato che il candidato non ha un profilo civico, ma politico.

La Lega, alle prese con le critiche per le performance non brillanti nelle comunali, tace sulla partita, mentre il generale Roberto Vannacci ha aggiornato il conto degli iscritti a 70 mila e ha strappato lo status di componente politica per i suoi quattro deputati. La situazione è complessa e le opinioni sono divise, ma la coalizione di centrodestra è determinata a ottenere un trionfo inaspettato





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