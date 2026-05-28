La Cockroach Janta Party, un movimento di dissenso contro Modi

La Cockroach Janta Party, un movimento di dissenso contro il Primo Ministro indiano Narendra Modi, sta guadagnando popolarità tra i giovani in India, che sono frustrati per l'alto tasso di disoccupazione e le carenze di gas. Il movimento, guidato da Abhijeet Dipke, trentenne, è stato accusato di minare la democrazia più grande del mondo e di cercare follower di social media dall'archenemico Pakistan.

La Cockroach Janta Party e le parole “ India Gen Z” sono visibili in questa illustrazione scattata il 28 maggio 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustrazione. Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters.

Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. Nuova Delhi, 29 maggio (Reuters) - La più grande espressione online di dissenso contro il Primo Ministro indiano Narendra Modi, che è stato al potere per 12 anni, è iniziata con una risposta satirica a un gioco riguardo ai giovani, scatenando minacce di morte per il suo fondatore e una reazione da parte dei politici del partito di governo.

La rapida fama di Abhijeet Dipke, trentenne, e la sua Cockroach Janta Party, che dice di rappresentare ‘i pigri, gli disoccupati e i cronici corretti’, è guidata dalle preoccupazioni dei giovani in un paese dove quelli sotto i 30 anni sono stimati a essere più della metà della popolazione di 1,42 miliardi. Gli analisti politici dicono che la enorme popolarità del gruppo ha iniziato a danneggiare l’immagine di Modi, nonostante le recenti vittorie del partito in elezioni importanti, anche se la frustrazione più ampia cresce per i prezzi del carburante in aumento e le carenze di gas causate dalla guerra in Iran.

“Se tutto andava bene nel paese e nell’economia, 20 milioni di giovani non si sarebbero raccolti intorno a qualcosa come questo,” ha detto l’attivista politico Yogendra Yadav, che era un leader top di un movimento nazionale contro la corruzione nel 2011. “Questo è un momento critico che ci dice qualcosa sullo stato della nostra politica: sotto tutte le affermazioni di dominio totale, c’è una disquietudine latente ma diffusa.

” Il 75enne Modi ha dominato la politica indiana dal momento in cui è arrivato al potere nel 2014 grazie a grandi manifestazioni di strada contro la corruzione del governo, e pochi analisti si aspettano che egli ceda facilmente il terreno a qualsiasi dissenziente. Ma il nuovo movimento, alimentato da un persistente alto tasso di disoccupazione giovanile e da ripetute fuga di notizie di esami che minacciano di rovinare le carriere di milioni di studenti, suggerisce che ci siano crepe in un'immagine di stabilità e controllo accuratamente curata.

“Questo è il loro momento, ma hanno bisogno di camminare con cautela,” ha detto l'avvocato prominente Prashant Bhushan, un fondatore del movimento contro la corruzione. “Se vogliono portarlo avanti dovranno organizzarsi e poi venire sulle strade per protestare sugli argomenti che hanno sollevato online.

” Senza una presenza del genere, il movimento rischia di esaurirsi, dicono gli analisti e i sostenitori, aggiungendo che il partito di Modi, il Bharatiya Janata, che attinge gran parte del suo sostegno dalla maggioranza indù dell'India, ha indebolito costantemente l'opposizione. I critici dicono che le sue tattiche includono l'uso delle agenzie investigative contro i politici senior dell'opposizione, ma il governo ha risposto dicendo che le autorità avevano ricevuto la libertà di agire contro la corruzione.

Il ministro del gabinetto Kiren Rijiju ha detto che il gruppo di Dipke stava minando la democrazia più grande del mondo scegliendo il nome di un insetto, accusandolo di cercare follower di social media dall'archenemico Pakistan e dalla “gang anti-India. ” In interazioni con Reuters dagli Stati Uniti, dove ha vissuto per gli ultimi due anni, Dipke ha descritto notti senza sonno per creare contenuti di social media e fare interviste per i media.

“Il governo indiano ha dichiarato che sono una minaccia per la sicurezza nazionale,” ha detto per telefono da Chicago. “Stanno cercando di diffamarmi. Ma democraticamente, all'interno dei nostri diritti costituzionali, faremo ciò che serve.

” Ha detto di aver lavorato per liberare il suo account X da un blocco del governo, di recuperare il controllo della sua pagina Instagram CJP da hacker sconosciuti e di assicurare la sicurezza dei membri della sua famiglia in entrambi i paesi dopo aver ricevuto minacce di danno fisico su WhatsApp. La polizia nello stato occidentale del Maharashtra, da cui proviene, gli ha assicurato che si assicureranno della sicurezza della sua famiglia, ha detto.

Dipke ha condiviso pubblicamente dati che mostrano che circa il 95% dei quasi 23 milioni di follower dell'account Instagram sono basati in India, seguiti da paesi come gli Stati Uniti, dove vivono grandi gruppi di indiani all'estero. Più della metà di questi follower sono della generazione Z, nati tra il 1997 e il 2007, ha detto Dipke, un stratega delle relazioni pubbliche, che si è laureato all'Università di Boston e è stato un stagista di social media con il partito di opposizione Aam Aadmi.

“Sanno che ho iniziato tutto come un gioco, come una satira,” ha detto Dipke. “Ma la generazione Z del paese vuole che io faccia qualcosa di reale. Non vogliono che questo sia solo un altro meme. ” Ha sfidato il blocco dell'account X in un tribunale di Delhi.

X e i ministeri di casa, tecnologia e informatica dell'India, nonché l'ufficio di Modi, non hanno risposto alle richieste di commento.

“La crescita del blocco dei siti web in India mostra come il dissenso e la satira vengano trattati non come espressione democratica, ma come minaccia amministrativa,” ha detto Apar Gupta, un avvocato e direttore della Fondazione per la libertà di Internet a Nuova Delhi.





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