La collana con perline è il gioiello must-have dell'estate 2026

Scopri perché la collana con perline è l'accessorio più desiderato della stagione calda, perfetta per il mare e la città. Consigli e abbinamenti per look estivi pieni di glamour.

Lunghe o girocollo, la collana con perline si conferma il gioiello più desiderato della stagione calda. Al mare e in città, simbolo dell'estate, torna a far innamorare.

Insieme a T-shirt essenziali, abiti freschi o camicie stampate, la collana con perline si conferma un accessorio irrinunciabile. In attesa di poterla sfoggiare in vacanza, in riva al mare o sulla sabbia, la collana con perline conquista anche per un appuntamento in città: ad esempio, il collier monocromatico farà capolino sotto il colletto - lasciato sapientemente aperto - di una camicia sofisticata e femminile.

L'accessorio, discreto eppure magnetico, eleverà ulteriormente il look completato da una gonna a matita e da un paio di scarpe con tacco. Dal red carpet alla realtà, questo è l'unico gioiello da avere nella Primavera-Estate 2026 e non smette di far innamorare. Giocosa, spensierata, inaspettatamente raffinata, la collana multicolor si candida a diventare l'irrinunciabile alleata di stile di stagione.

In versione lunga, ad esempio, darà il meglio di sé accompagnata da catenine sottili, pendenti e charms, in un riuscito gioco di stratificazioni. L'accessorio, allora, impreziosirà maxi abiti con scollo rotondo, top drappeggiati e canotte essenziali, regalando un tocco di glamour ad ogni look. Sia negli outfit da spiaggia che in quelli da città, la collana con perline è pronta a far innamorare le fashioniste di tutte le età.

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