La Commissione dei Musei Naturalistici e dei Musei della Scienza promuove la costituzione di un Centro di Ricerca-Meta-Museo Scientifico Nazionale

La Commissione per i Musei Naturalistici e i Musei della Scienza dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha inviato una lettera aperta al ministro della Cultura, al ministro dell'Università e della Ricerca e al ministro dell'Istruzione e del Merito per promuovere la costituzione di un Centro di Ricerca-Meta-Museo Scientifico Nazionale.

La Commissione per i Musei Naturalistici e i Musei della Scienza dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha inviato una lettera aperta al ministro della Cultura, al ministro dell'Università e della Ricerca e al ministro dell'Istruzione e del Merito per promuovere la costituzione di un Centro di Ricerca-Meta-Museo Scientifico Nazionale.

Il convegno si è tenuto il 28 aprile 2026 presso l'Accademia Nazionale dei Lincei e ha riunito studiosi, ricercatori, museologi, divulgatori, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni di tutta Italia. Il progetto del Centro intende superare il ritardo strutturale nella valorizzazione dell'immenso patrimonio scientifico nazionale, creando una rete dinamica, digitale e fisica che connetta musei, università, centri di ricerca e scuole.

Il prefisso 'meta' anteposto alla parola museo sottolinea l'ambizione di andare al di là di particolarismi che continuano a relegare la cultura scientifica in stanze eccellenti ma drammaticamente isolate. Il Centro si configura come un'istituzione ibrida aperta e innovativa, un laboratorio STEM permanente di innovazione focalizzato su tre aree: l'adeguamento tecnologico, lo sviluppo dei linguaggi e l'innovazione museologica; la formazione e la valorizzazione del patrimonio diffuso; l'intelligenza artificiale generativa, le simulazioni virtuali e la realtà aumentata.

Il progetto potrebbe avviarsi con un progetto pilota, una prima rete di partner e una sede leggera, anche presso istituzioni esistenti o in spazi pubblici in abbandono o sottoutilizzati. La realizzazione del progetto richiede una collaborazione tra i rappresentanti dei musei scientifici, le associazioni di settore e i centri di ricerca, ma soprattutto è indispensabile che i decisori politici lo facciano proprio, sostenendolo e rendendolo operativo





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