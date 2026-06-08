Il Partito democratico, il Movimento 5 stelle, l'Alleanza Verdi e Sinistra e l'Italia viva hanno deciso di abbandonare i lavori parlamentari della commissione presieduta da Lisei. La scintilla è stata innescata dalle audizioni di due persone, già formalmente interrogate come persone informate sui fatti, ma al di fuori delle procedure previste per una commissione.

La commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid è al centro di uno scontro tra maggioranza e opposizioni . Il Partito democratico, il Movimento 5 stelle, l'Alleanza Verdi e Sinistra e l'Italia viva hanno deciso di abbandonare i lavori parlamentari della commissione presieduta da Lisei.

La scintilla è stata innescata dalle audizioni di due persone, già formalmente interrogate come persone informate sui fatti, ma al di fuori delle procedure previste per una commissione. Gli interrogatori si sarebbero svolti negli uffici del commissariato di polizia di Trevi Campo Marzio, condotti da consulenti della commissione nominati dal partito di Giorgia Meloni. Le opposizioni hanno contestato la legittimità di questa procedura, sostenendo che l'attività d'inchiesta parlamentare non possa essere delegata a soggetti esterni.

Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia ha spiegato le sue perplessità all'interno dell'organismo presieduto da Lisei.

'Qui non stiamo discutendo di un errore amministrativo. Qui stiamo discutendo del fatto che prerogative attribuite dal Parlamento a una commissione parlamentare sono state esercitate da soggetti estranei alla commissione stessa, nel senso che non sono parlamentari, attraverso deleghe che, se confermate, rappresenterebbero una lesione gravissima alle prerogative parlamentari', ha affermato l'esponente del Partito democratico.

'E su queste 'deleghe' non c'è stato alcun voto dell'ufficio di presidenza della commissione. Le commissioni d'inchiesta sono nate per accertare i fatti e le responsabilità, non per costruire processi politici postumi, per riscrivere la storia o per trasformare il dolore di una tragedia nazionale in un'arma contro gli avversari politici', ha aggiunto Boccia. Durissimo l'affondo del Movimento 5 stelle.

'È evidente che Fratelli d'Italia sta ormai piegando questa Commissione per finalità diverse da quelle che la Costituzione le assegna. Sono finalità politiche, si sta tentando maldestramente di costruire una accusa politica nei confronti delle persone del governo che sostenne il periodo difficilissimo della pandemia in Italia', ha affermato Alfonso Colucci, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera.

I gruppi di minoranza hanno chiesto le dimissioni di Lisei e ai vertici di Camera e Senato di riportare le attività dell'organismo parlamentare 'all'interno dei binari della legalità e della Costituzione'.

'Fra le cose che potrebbero emergere cosa li spaventa, tanto da gridare all'illegittimità del procedimento che loro stessi avevano votato? ', si chiede in una nota il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

E da FdI fanno sapere che un imprenditore in audizione ha parlato di fatture per consulenze su documentazione e recupero crediti liquidate a due avvocati a loro dire legati allo studio di Guido Alpa, il giurista col quale l'ex presidente del Consiglio e e leader M5S Giuseppe Conte aveva collaborato per una parte della sua carriera da avvocato





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