La Commissione Ue raccomanda di eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne

La Commissione Ue ha emesso pareri sulla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia. La Commissione raccomanda ai nove Stati di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne.

La Commissione Ue ha emesso pareri sulla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di Austria , Danimarca , Francia , Germania , Italia , Paesi Bassi , Norvegia , Slovenia e Svezia .

La Commissione ha osservato che il diritto dell'Unione consente la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, ma impone alla Commissione di emettere un parere qualora tali controlli si protraggano per più di 12 mesi. La Commissione quindi raccomanda ai nove Stati di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne. La Commissione rimane impegnata a difendere i principi della libera circolazione e della sicurezza in tutto lo spazio Schengen.

I pareri pubblicati oggi contengono raccomandazioni volte a consentire agli Stati membri di adoperarsi per la graduale eliminazione e la progressiva revoca dei controlli alle frontiere interne. L'imminente entrata in vigore del Patto su migrazione e asilo rafforzerà in modo significativo le condizioni strutturali necessarie per l'abolizione graduale dei controlli alle frontiere interne. Il Patto rafforzerà la gestione delle frontiere esterne dell'Ue e fornirà agli Stati membri strumenti più efficaci per affrontare i movimenti irregolari all'interno dello spazio Schengen.

L'Entry/Exit System e la futura introduzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi rafforzeranno il controllo dei movimenti alle frontiere esterne dell'Ue, migliorando in modo significativo il monitoraggio delle persone che entrano ed escono dall'Unione, nonché dei tempi e dei luoghi in cui avvengono gli attraversamenti. Sono disponibili alternative più efficienti ed efficaci ai controlli alle frontiere interne





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