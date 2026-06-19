La Compagnia delle Tentazioni: Money Road e l'attesa per la finale dell'esperimento sociale

I dodici partecipanti affrontano sfide complesse nell'episodio Money Road, con un montepremi di 220.550 euro e la tentazione finale dello chef Alessandro Borghese. La finale è prevista per il 25 giugno su Sky e NOW.

La Compagnia delle Tentazioni si avvia a concludere il suo percorso nell' esperimento sociale , con l'ultima puntata in onda giovedì 25 giugno su Sky e NOW .

Nell'episodio di giovedì 18, intitolato Money Road, i partecipanti hanno affrontato nuove sfide guidate dal direttore dell'esperimento, tra cui l'attraversamento di un fiume e la tentazione rappresentata dallo chef Alessandro Borghese. Il montepremi totale ammonta a 220.550 euro.

La Compagnia è formata da dodici persone: Adele, 49 anni, ingegnere de L'Aquila; Camilla, 24 anni, modella milanese; Chiara, 25 anni, freelance di Ancona; Daniele, 51 anni, esperto d'arte di Milano; Fabrizio, 34 anni, commesso di Milano; Luana, 41 anni, imprenditrice di Brescia; Marilina, 41 anni, infermiera di Bologna; Marco, 42 anni, project planner di Milano; Meryem, 25 anni, content creator di Napoli; Roberto, 63 anni, traslocatore di Viterbo; Sebastiano, 25 anni, libero professionista di Milano; Simona, 47 anni, impiegata di Milano





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Compagnia Delle Tentazioni Esperimento Sociale Money Road Sky NOW Alessandro Borghese Montepremi Partecipanti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Money Road, la resa dei conti e la cena firmata da Alessandro BorgheseLeggi su Sky TG24 l'articolo Money Road, l'attesa per la resa dei conti e la cena firmata da chef Alessandro Borghese

Read more »

Money Road 2, quinta puntata: per Chiara resa dei conti a cena da Chef BorgheseGiovedì 18 giugno 2026, arriva la quinta puntata di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo. Chiara dovrà fare i conti con la Compagnia delle Tentazioni, furiosa per il catamarano gate. Tutto questo succederà a cena da Chef Alessandro Borghese e durante un altro trekking estenuante nella giunga. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Read more »

Inchiesta sul salvataggio della compagnia aerea Plus: indagate anche le figlie dell'ex presidente spagnolo ZapateroIl giudice dell'Audiencia Nacional José Luis Calama ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati le figlie dell'ex presidente del governo spagnolo, José Luis Rodriguez Zapatero, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sul salvataggio con fondi pubblici dell'omonima compagnia aerea.

Read more »

Unipol: quota potenziale del 29,97% in Bper con nuovi derivati (Consob)La compagnia bolognese ufficializza posizione all’authority

Read more »