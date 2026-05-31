La comunicazione politica del partito della premier, Fratelli d'Italia, ha regalato un assist all'ex premier, Matteo Renzi, con la sua risposta alla sua campagna pubblicitaria. La risposta di Fratelli d'Italia è stata un piccolo capolavoro involontario di autogol, che ha certificato l'esistenza della campagna di Renzi e l'ha rilanciata. Il partito della presidente del Consiglio si è messo a rispondere a un avversario che vive anche della capacità di infilarsi nelle crepe comunicative degli altri.

La comunicazione politica del partito della premier regala un assist all'ex premier. La comunicazione politica funziona spesso in modo da negare un frame significi molte volte rafforzarlo, rispondere a una provocazione significa spesso moltiplicarla, inseguire chi ti attacca significa quasi sempre regalargli statura.

La risposta di Fratelli d'Italia alla campagna di Matteo Renzi è un piccolo capolavoro involontario di autogol. Renzi ha trovato una pubblicità semplice, riconoscibile, perfida, centrata sul bersaglio più forte della politica italiana: Giorgia Meloni. Il messaggio costruito da Renzi è stato costruito per far innervosire la destra, per costringerla a reagire, per trasformare una campagna di Italia viva in una campagna discussa da tutti. Fratelli d'Italia ha reagito esattamente come Renzi sperava.

Il partito della presidente del Consiglio si è messo a rispondere a un avversario che vive anche della capacità di infilarsi nelle crepe comunicative degli altri. Il punto non è se Renzi abbia ragione o torto, il punto è che la sua pubblicità funziona perché costringe l'avversario a muoversi sul suo terreno. In politica, come nella pubblicità, il terreno conta quanto il messaggio. Il silenzio, per chi guida, non è sempre debolezza: spesso è dominio.

Rispondere a tutto è un riflesso da opposizione, non da partito egemone. Se il tuo avversario ti dice 'non pensare all'elefante', la cosa peggiore che puoi fare è stampare un manifesto con l'elefante, incorniciarlo, illuminarlo e spiegare agli italiani che, in fondo, quell'elefante è tuo





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