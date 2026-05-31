La concentrazione del potere finanziario e dei mezzi d'informazione nelle mani di Vincent Bolloré

La polemica contro Vincent Bolloré è arrivata nel momento meno opportuno. I sindacati stavano negoziando i nuovi accordi di finanziamento con Canal+, e le definizione delle regole di distribuzione tra sale e piattaforme streaming è prevista entro luglio. La concentrazione del potere finanziario e dei mezzi d'informazione nelle mani di Bolloré è un tema che sta diventando sempre più preoccupante.

Vincent Bolloré è diventato il nodo centrale dell'economia del cinema francese grazie alla sua azienda Canal+ . La commissione d'inchiesta parlamentare sui finanziamenti all'audiovisivo pubblico ha convocato Bolloré per un'audizione.

Canal+ è oggi la principale produzione nazionale, mentre le televisioni generaliste, le piattaforme e i fondi pubblici riducono il loro ruolo. Il Centre national du cinéma et de l'image animée (Cnc) ridistribuisce al settore i ricavi di una tassa su biglietti, abbonamenti televisivi e piattaforme streaming.

Tuttavia, il Cnc subisce forti pressioni politiche. Molti registi hanno riconosciuto che senza Canal+ non avrebbero potuto realizzare i loro film. La polemica ha finito per 'internazionalizzare' la figura di Bolloré, collocandolo al centro del dibattito globale sul cinema francese. Su 216 film prodotti, 104 sono stati prefinanziati dal gruppo.

Il finanziamento complessivo al cinema è sceso del 20 per cento in un anno, da 1,16 miliardi a 907 milioni di euro. La novità più rilevante è l'acquisizione della Ugc, la terza rete di sale cinematografiche francesi, con 510 schermi tra cui l'Ugc Les Halles a Parigi, il più frequentato d'Europa. L'Ugc aveva accettato nuovi investitori dopo le difficoltà legate alla pandemia, che avevano colpito in particolare i multiplex.

Molti organizzazioni professionali avevano preferito Canal+ a Netflix o Amazon, ma l'operazione ha fatto crescere il timore di un'eventuale concentrazione del potere finanziario e dei mezzi d'informazione nelle mani di Bolloré. Con l'Ugc, il gruppo potrebbe presidiare 'ogni fase della filiera', dal finanziamento alla sala.

'Canal+ potrà mantenere in cartellone un film in cui crede', afferma François Godard della Ender Analysis. 'Chi decide cosa resta in sala decide anche cosa viene visto, e questo è già un potere editoriale'. Nel corso degli anni non sono mancati casi in cui Bolloré è intervenuto sulle scelte di produzione. Nel 2015 oppose il veto a un film di François Ozon sulla pedofilia nella società francese.

I segnali di allarme continuano ad accumularsi.

'Quando il Journal du Dimanche cambia direzione, quando I-Télé diventa CNews, quando il direttore della casa editrice Grasset viene licenziato, abbiamo il diritto di preoccuparci', su L'Humanité, giornale vicino al Partito comunista francese, l'attore Swann Arlaud, alludendo ai casi in cui testate e case editrici entrate nell'orbita di Bolloré hanno subito cambiamenti editoriali drastici verso posizioni di destra. 'Bisogna forse aspettare che sia troppo tardi?

', Il Cnc distribuisce circa 800 milioni di euro all'anno e sostiene 260mila posti di lavoro. Il partito di estrema destra Rassemblement national ne ha fatto un bersaglio: nell'ottobre 2025 il deputato Matthias Renault ha proposto di sopprimerlo, definendo i film finanziati 'spazzatura' o 'di sinistra'. Sébastien Chenu, vicepresidente dell'assemblea nazionale, ha convocato il presidente del Cnc Gaëtan Bruel accusando l'istituzione di essere 'opaca' e 'ideologicamente orientata', il quotidiano.

Bruel ha risposto che nel 2023, 47 dei 52 film che avevano ottenuto l'anticipo sulle entrate erano cofinanziati da Canal+. TF1 e M6, le principali tv private del paese, hanno ridotto gli investimenti nella produzione nazionale, mentre le piattaforme digitali assorbono pubblicità senza reinvestirla nei film francesi. In questo contesto Canal+ è diventato insostituibile, e la sua influenza si estende ben oltre i titoli che finanzia direttamente. La lettera contro Bolloré è arrivata nel momento meno opportuno.

I sindacati stavano negoziando i nuovi accordi di finanziamento con Canal+, e le definizione delle regole di distribuzione tra sale e piattaforme streaming è prevista entro luglio





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