La confusione del governo sulla tutela dei minori nel digitale

Il governo italiano mostra approcci contraddittori nella regolamentazione dell'uso dei dispositivi digitali per i minori, tra campagne di sensibilizzazione per i neogenitori e incertezze su un divieto dei social simile a quello di altri Paesi europei. Le dichiarazioni contrastanti di Meloni, Mantovano e Roccella riflettono una mancanza di strategia unitaria, mentre il Parlamento cerca di avanzare con un disegno di legge bipartisan.

Il governo italiano affronta il tema della protezione dei minori nel digitale in modo frammentario e senza una strategia chiara, nonostante la crescente preoccupazione per l'impatto degli smartphone e dei social network sui bambini.

L'ultima iniziativa, presentata a Palazzo Chigi, è un piano di consigli per neogenitori sotto forma di brochure e video, che raccomanda di tenere i bambini lontani dagli schermi fin dai primi giorni di vita e di preferire giochi semplici alle applicazioni digitali. Il sottosegretario Alfredo Mantovano e la ministra della Famiglia Eugenia Roccella hanno sottolineato l'obiettivo di prevenire le dipendenze digitali, definendo gli smartphone come strumenti che possono sostituire la relazione genitoriale.

Tuttavia, mentre altri Paesi europei avanzano con leggi specifiche per vietare l'uso dei social ai minori, l'Italia mostra incertezza. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che la materia è di competenza parlamentare e ha chiesto il coinvolgimento delle piattaforme, mentre Mantovano ha ribadito che il governo non sta opponendo divieti. Nel frattempo, esiste un disegno di legge bipartisan in Senato, bloccato per mesi in attesa di pareri governativi, che sembra ora vicino a una ripresa.

Tuttavia, la ministra Roccella ha espresso scetticismo, citando le difficoltà già incontrate con il divieto dei siti pornografici, sospeso dal Tar, e chiedendo di valutare l'esperienza australiana, unico Paese con un divieto pienamente efficace. La deputata Marianna Madia ha presentato una proposta simile alla Camera, evidenziando una divergenza interna nella maggioranza. In sintesi, il governo procede con iniziative simboliche ma prive di una visione organica, mentre il Parlamento tenta di colmare il vuoto normativo tra differenze interne e vincoli europei





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