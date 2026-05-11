La confusione sull’appartenenza e la logica razziale

Questo articolo affronta il tema dell’appartenenza e della logica razziale, evidenziando come queste siano state strumentalizzate per creare confusione e pregiudizi. Si sottolinea come la società sia divisa tra chi appartiene e chi è ospite, e come la parola 'remigrazione' sia stata utilizzata per identificare il ritorno forzato o incentivato di stranieri e immigrati verso Paesi d’origine, con conseguenze negative per chi viene considerato non assimilato.

Caro direttore,bisognerebbe smetterla di alimentare confusione. Con parole vecchie travestite da novità. Con concetti presentati come buon senso e costruiti invece su un errore. Per esempio, l’idea che una società divisa tra chi appartiene e chi è ospite.

La parola remigrazione. Indica il ritorno forzato, o incentivato ma definitivo, di stranieri e immigrati verso Paesi definiti d’origine. In alcune versioni riguarda gli irregolari. In altre, più estreme, si allarga addirittura ai residenti regolari, ai naturalizzati, ai figli e ai nipoti di immigrati considerati non assimilati.

E qui il problema diventa ancora più evidente. Non si sta parlando solo di legge. Si sta parlando di appartenenza. Di chi può essere considerato parte del Paese e di chi no. E allora bisogna partire dai fatti sottintesi, e poco chiariti.

Perché ogni discorso sull’appartenenza finisce inevitabilmente per appoggiarsi, in modo esplicito o implicito, a un’idea di origine, identità naturale: cioè a una logica razziale





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