La conoscenza degli italiani sul diabete di tipo 1: solo la metà si sente informata, mentre la comprensione della malattia è ancora parziale

Una indagine condotta da SWG per Sanofi ha evidenziato come la comprensione reale della malattia sia ancora parziale e fortemente condizionata da falsi miti ancora radicati nell’opinione pubblica. Per esempio, tre italiani su quattro associano il diabete di tipo 1 all’età pediatrica, alimentando l’idea del cosiddetto ‘diabete dei bambini’, sebbene oggi sia noto che la malattia possa insorgere a qualsiasi età.

Soltanto la metà degli italiani dichiara di sentirsi realmente informata sul diabete, mentre appena una persona su dieci riesce a offrirci questa fotografia è l’indagine ‘La conoscenza degli italiani sul diabete di tipo 1 ’, condotta da SWG per Sanofi, che ha evidenziato come la comprensione reale della malattia sia ancora parziale e fortemente condizionata da falsi miti ancora radicati nell’opinione pubblica.

Per esempio, tre italiani su quattro associano il diabete di tipo 1 all’età pediatrica, alimentando l’idea del cosiddetto ‘diabete dei bambini’, sebbene oggi sia noto che la malattia possa insorgere a qualsiasi età. Allo stesso tempo, quasi la metà della popolazione continua a ritenere che il diabete di tipo 1 sia legato a una alimentazione scorretta, sovrappeso o stili di vita poco sani, confondendo così una patologia autoimmune complessa con altre forme di diabete.

Un altro aspetto riguarda le conoscenze dei sintomi dei diabete di tipo 1 e per questo motivo spesso la diagnosi avviene quando la malattia è già in una fase avanzata. I sintomi del diabete di tipo 1 – tra cui– compaiono generalmente quando la malattia è già in una fase avanzata, ovvero quando la produzione di insulina è ormai compromessa.

Questo significa che la diagnosi avviene spesso in condizioni di emergenza, talvolta in presenza di complicanze acute come la chetoacidosi diabetica, una condizione potenzialmente pericolosa che può richiedere ospedalizzazione e che può avere esiti fatali. La possibilità di identificare la malattia nelle fasi iniziali, prima della comparsa dei sintomi, rappresenta quindi una delle principali sfide ma anche una delle più grandi opportunità per la comunità scientifica.

Intercettare il diabete di tipo 1 in fase pre-sintomatica significa infatti poter ridurre il rischio di esordi improvvisi e complicanze acute. Riconoscere la patologia prima della comparsa dei sintomi cambia profondamente la prospettiva delle persone che convivono con il diabete di tipo 1 e delle loro famiglie, perché significa poter affrontare il percorso con maggiore consapevolezza, preparazione e supporto. Diabete di tipo 2: il monitoraggio continuo del glucosio migliora il controllo glicemico nei pazienti in terapia con insulina basale





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