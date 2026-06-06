La controrivoluzione nazionalista: sintomo di una malattia senza cura

Il saggio di Giovanni Orsina analizza l'ascesa della controrivoluzione nazionalista come reazione al fallimento della rivoluzione liberale-radicale del tardo Novecento. Pur nell'opposizione violenta all'ordine esistente, il movimento non sa delineare un progetto alternativo coerente, rimanendo un sintomo della crisi piuttosto che la sua soluzione. L'Italia con il governo Meloni ne diventa un laboratorio emblematico.

Questo saggio di Giovanni Orsina , storico e politologo nonché capo del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Luiss di Roma, pubblicato su Le Grand Continent, prende spunto dal suo libro 'Controrivoluzione' edito da Marsilio.

L'autore analizza l'ascesa della controrivoluzione nazionalista come reazione alla rivoluzione radicale iniziata negli anni Sessanta del secolo scorso, culminata negli anni Novanta e entrata in crisi tra il primo e il secondo decennio del XXI secolo. Tale rivoluzione aveva un'utopia di ordine depoliticizzato basato su etica universalista, diritti, diritto e meccanismi di mercato, ma è fallita per il suo stesso utopismo e per un'antropologia unilaterale incapace di gestire le contraddizioni umane.

La realtà si è ribellata al suo millenarismo astratto, generando la controrivoluzione nazionalista. Orsina osserva che, pur attaccando con forza il vecchio ordine, la controrivoluzione non sa proporre un ordine nuovo, restando mute sulle sue alternative. L'analisi si concentra anche sul dibattito intellettuale accompagnato alla seconda ascesa di Donald Trump, definendolo ricco di ragionamenti seri ma superficiale e contraddittorio. Il vertice delle istituzioni in questa fase di interregno rischia di essere dominato da improvvisazione e narcisismo.

L'ostilità verso l'ordine moribondo premia l'oltraggio, rendendo l'elaborazione culturale vista come inutile o dannosa. La rivoluzione radicale ha lasciato un Pianeta integrato e riluttante a un ripensamento nazionale, rendendo improbabile una disintegrazione se non attraverso un evento catastrofico, cui le opinioni pubbliche delle democrazie avanzate sembrano reticenti.

L'amministrazione Trump, pur picconando il vecchio ordine, è più radicale a parole che nei fatti e le sue accelerazioni mettono sotto pressione l'internazionale nazionalista, che richiederebbe capacità di autolimitazione e elaborazione culturale per superare le contraddizioni. La sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria indica che il nazionalismo sa solo frenare l'ordine esistente senza costruire alternative. Senza una visione per un globo interconnesso, la controrivoluzione rimane sintomo di una profonda malattia, non la cura.

In questo quadro, l'Italia diventa un atelier della controrivoluzione nazionalista con la vittoria della coalizione di destra-centro nel 2022 e l'ascesa di Giorgia Meloni, un Paese spesso laboratorio politico che anticipa fenomeni come il berlusconismo o il Movimento 5 stelle





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