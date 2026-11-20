Analisi della Conferenza Cop31 in Turchia, delle critiche a Erdoğan per la democrazia illiberale, dell'accordo sul Ruanda e della crisi identitaria europea nel nuovo millennio.

La Conferenza Cop31 in Turchia rappresenta molto più di un vertice sul clima, diventando un palcoscenico globale per la normalizzazione della democrazia illiberale sotto la guida di Recep Tayyip Erdoğan. Secondo le recenti dichiarazioni circolate, la presenza di leader mondiali e intellettuali a Istanbul non è solo una questione diplomatica, ma un segnale preoccupante di accettazione di un regime che imprigiona giornalisti e oppositori politici. La presenza stessa di figure internazionali a stretto contatto con Erdoğan viene interpretata come una legittimazione di un sistema in cui la legge della giungla sostituisce lo stato di diritto.

Normalizzazione della democrazia illiberale a Istanbul

La critica principale alla Conferenza Cop31 in Turchia riguarda la dinamica di potere tra il Nord e il Sud globale, dove le disuguaglianze strutturali vengono ignorate a favore di un greenwashing di superficie. Mark Carney, primo ministro canadese, ha definito a Davos un nuovo mondo costruito sulla legge della giungla, un sistema normalizzato dai leader simili a Donald Trump. In questo contesto, la Turchia emerge come Paese dove il governo non rispetta né la Costituzione né le decisioni della Corte europea di giustizia, creando una realtà in cui la perdita della democrazia è solo l'aspetto iniziale di un declino più profondo.

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Il vero pericolo identificato da osservatori internazionali non è solo la scomparsa dei diritti politici, ma la perdita dello stato di diritto. Quando le istituzioni falliscono, il senso di giustizia svanisce e la sopravvivenza individuale diventa l'unico scopo, riportando la società a istinti primari e pericolosi. Essere a fianco di Erdoğan a Istanbul significa, secondo questa lettura, accettare tacitamente un mondo senza leggi, dove la normalizzazione dell'arbitrio governale diventa la nuova norma internazionale.

L'illusione europea e il centro di rimpatrio in Ruanda

La crisi etica si estende oltre la Turchia, toccando il cuore dell'identità europea con l'accordo firmato da cinque Paesi per costruire un centro di rimpatrio dei migranti in Ruanda. Questa mossa politica viene letta come un tentativo disperato dell'Europa di esportare i propri conflitti morali e politici fuori dai suoi confini. Se questa strategia continua a creare illusioni di normalità ai cittadini, si segnerebbero gli ultimi decenni della storia politica continentale, poiché l'Europa perderebbe la sua capacità di agire come riferimento etico globale.

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La condizione umana è descritta come senza casa in questo mondo, a causa della mancanza di istituzioni_reference e di riferimenti morali condivisi. La crisi migratoria evidenzia sia una mancanza di casa fisica che una perdita di identità nazionale. Non riusciamo più a riconoscere i nostri Paesi o la nostra gente, generando un senso di estraneità anche nei luoghi di origine. Questa disgregazione morale impedisce di organizzare políticamente l'oltraggio, lasciando le società frammentate e vulnerabili.

Solidarietà globale contro il fascismo e le elezioni americane

Di fronte a queste sfide, la sconfitta di Donald Trump nelle elezioni di medio termine negli Stati Uniti è vista come un segnale positivo contro le politiche migratorie restrittive, ma non come una soluzione definitiva. Il sistema finanziario globale rimane una macchina potente che permette l'ascesa di figure politiche divisive. Le vittorie elettorali locali, come quelle a New York o in altre città, devono essere tradotte in solidarietà globale per sconfiggere il fascismo internazionale.

Le città simbolo dell'antifascismo, da Istanbul a New York, devono connettersi per diventare pioniere di una nuova politica capace di generare un cambiamento reale a livello globale. La riflessione finale suggerisce che senza una struttura comune e un senso di appartenenza condiviso, la lotta per la democrazia e la giustizia rischierà di rimanere frammentata. La normalizzazione della democrazia illiberale a Istanbul, unita all'espatrio dei conflitti europei verso il Ruanda, sottolinea l'urgenza di un nuovo patto sociale e morale.