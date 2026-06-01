La coppia aperta e la casa: non sono incompatibili. Secondo i dati dell'istituto di salute pubblica statunitense, la metà delle coppie formate da due uomini negli Stati Uniti non è sessualmente monogama. Questo fenomeno è causato dalla maggiore predisposizione delle persone lgbt+ a mettere in dubbio i modelli sociali e dalla società patriarcale che valorizza la sessualità occasionale degli uomini.

A 34 anni, sto con il mio compagno da nove e vorremmo aprire la nostra coppia, ma lui vuole comprare una casa e io vorrei aprire un mutuo.

Secondo i dati dell'istituto di salute pubblica statunitense, la metà delle coppie formate da due uomini negli Stati Uniti non è sessualmente monogama. Questo fenomeno è causato dalla maggiore predisposizione delle persone lgbt+ a mettere in dubbio i modelli sociali e dalla società patriarcale che valorizza la sessualità occasionale degli uomini.

Tuttavia, comprare casa a 34 anni potrebbe essere difficile. Un articolo di Repubblica Finanza ha raccontato che il 62 per cento degli italiani tra i 29 e i 39 anni non è proprietario di immobili e uno su tre deve ringraziare mamma e papà per avergli aiutato a comprare la casa. Nonostante i numeri e le statistiche, i nostri desideri non sono incompatibili.

Voler gestire l'evoluzione della sessualità all'interno della coppia è un esercizio di maturità emotiva simile a volerne stabilizzare la situazione abitativa. Alcune delle coppie più longeve che conosco sono aperte e sono anche proprietarie di case. L'importante è continuare a essere onesti l'uno con l'altro su quello che volete





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