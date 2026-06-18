La coppia del mondo sportivo avvistata in una cena tra amici

Il pilota della Mercedes e la sua compagna sono stati avvistati in una cena tra amici, mentre Jannik Sinner si è fatto notare durante gli allenamenti a Montecarlo per un cerotto sul braccio. Il tennista ha recentemente partecipato a un concerto di Achille Lauro a San Siro e tornerà presto in campo.

Dopo una giornata in Vespa e una spesa al supermercato, la coppia formata dal pilota della Mercedes e la sua compagna è stata avvistata in una cena tra amici.

La coppia, che forma una delle più seguite del paddock di Formula 1, si sarebbe conosciuta sei anni fa a Londra. Nel frattempo, il tennista Jannik Sinner è stato visto durante gli allenamenti a Montecarlo con un cerotto sul braccio, suscitando curiosità tra i fan. Il giovane tennista ha recentemente subito un malore durante il Roland Garros, ma sembra essere sulla buona strada per il recupero.

Recentemente, Sinner ha partecipato a un concerto di Achille Lauro a San Siro, dove ha sfoggiato un look teatrale e ha fatto una videochiamata alla mamma. Sinner tornerà presto in campo, con la road map che lo porterà a Wimbledon





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