La coppia di gestori di un bar in Piemonte riporta la tradizione degli edicole

Tania e Alessandro hanno creato una mini-edicola all'interno del loro bar per vendere giornali e riviste. Il prezzo del caffè è stato messo a un euro per incentivare la vendita.

La coppia di gestori di un bar in Piemonte ha deciso di riportare la tradizione degli edicole nella loro città. Tania e Alessandro hanno creato una mini-edicola all'interno del loro locale, dove i clienti possono acquistare giornali e riviste.

Il prezzo del caffè è stato messo a un euro per incentivare la vendita. La scelta è stata fatta in risposta alle richieste dei clienti, che hanno chiesto di avere un presidio per la vendita di giornali e riviste dopo la chiusura dell'ultima edicola della città. La mini-edicola contiene più di 200 testate, tra quotidiani, settimanali e riviste, e anche alcuni gadget. La coppia di gestori è entusiasta della scelta e sta cercando di trovare personale per gestire l'edicola.

La loro storia è un esempio di come la tradizione possa essere riportata in vita con una scelta innovativa





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