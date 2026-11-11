La coppia reale spagnola onora le vittime dell'incidente ferroviario di Urda

Il re e la regina Filipe e Letizia di Spagna hanno partecipato ai funerali delle vittime del grave incidente ferroviario avvenuto sulla linea Madrid-Siviglia.

La tragedia ferroviaria di Urda, che ha provocato la morte di diverse persone, ha colpito tutta la Spagna. La coppia reale, composta da re Filipe e regina Letizia, si è recata nel piccolo paese per partecipare ai funerali delle vittime e offrire le sue condoglianze alle famiglie dei defunti.

Nel paesaggio di Urda il dolore e la pietà

La regina Letizia è apparsa visibilmente addolorata, con una giacca e una gonna lunga nera, mentre il re Filipe è entrato in chiesa con un completo scuro e una cravatta nera. La coppia ha partecipato alla funzione religiosa, accanto ai parenti delle vittime, e ha ascoltato le loro parole. Il momento più intenso è stato quello dopo la funzione, quando il re e la regina si sono fermati con i familiari, uno per uno, per circa 45 minuti.

Also read Sciopero ferrovieri Spagna: blocchi viaggia e nomine governo

L'impegno dei monarchi spagnoli dopo l'incidente

I monarchi spagnoli hanno già mostrato la loro preoccupazione per le vittime dell'incidente, scrivendo di essere "commossi e preoccupati" subito dopo il disastro. Il giorno seguente erano andati all'ospedale universitario di Toledo, dove il re ha chiesto di affrontare la tragedia con "dignità e rigore".

Advertisement

Un momento difficile per la comunità spagnola

L'incidente ferroviario di Urda è stato il più grave in Spagna dal 2013. La comunità spagnola è stata colpita da questa tragedia e la coppia reale ha cercato di offrire un sostegno emotivo. I funerali sono stati un momento difficile per tutti e la presenza dei monarchi ha ricordato l'importanza della dignità e della pietà in momenti come questi.

La Spagna è in lutto per le vittime dell'incidente ferroviario e la coppia reale è stata un punto di riferimento per la comunità. La memoria delle vittime sarà onorata e la famiglia di David, uno dei passeggeri deceduti, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto.