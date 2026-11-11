IT
Advertisement
Politics

La coppia reale spagnola onora le vittime dell'incidente ferroviario di Urda

IOdonna#9 in Italia
La coppia reale spagnola onora le vittime dell'incidente ferroviario di Urda
Re Filipe · Regina Letizia · Incidente Ferroviario
Advertisement

Il re e la regina Filipe e Letizia di Spagna hanno partecipato ai funerali delle vittime del grave incidente ferroviario avvenuto sulla linea Madrid-Siviglia.

La tragedia ferroviaria di Urda, che ha provocato la morte di diverse persone, ha colpito tutta la Spagna. La coppia reale, composta da re Filipe e regina Letizia, si è recata nel piccolo paese per partecipare ai funerali delle vittime e offrire le sue condoglianze alle famiglie dei defunti.

Nel paesaggio di Urda il dolore e la pietà

La regina Letizia è apparsa visibilmente addolorata, con una giacca e una gonna lunga nera, mentre il re Filipe è entrato in chiesa con un completo scuro e una cravatta nera. La coppia ha partecipato alla funzione religiosa, accanto ai parenti delle vittime, e ha ascoltato le loro parole. Il momento più intenso è stato quello dopo la funzione, quando il re e la regina si sono fermati con i familiari, uno per uno, per circa 45 minuti.

Also readSciopero ferrovieri Spagna: blocchi viaggia e nomine governo

L'impegno dei monarchi spagnoli dopo l'incidente

I monarchi spagnoli hanno già mostrato la loro preoccupazione per le vittime dell'incidente, scrivendo di essere "commossi e preoccupati" subito dopo il disastro. Il giorno seguente erano andati all'ospedale universitario di Toledo, dove il re ha chiesto di affrontare la tragedia con "dignità e rigore".

Advertisement

Un momento difficile per la comunità spagnola

L'incidente ferroviario di Urda è stato il più grave in Spagna dal 2013. La comunità spagnola è stata colpita da questa tragedia e la coppia reale ha cercato di offrire un sostegno emotivo. I funerali sono stati un momento difficile per tutti e la presenza dei monarchi ha ricordato l'importanza della dignità e della pietà in momenti come questi.

La Spagna è in lutto per le vittime dell'incidente ferroviario e la coppia reale è stata un punto di riferimento per la comunità. La memoria delle vittime sarà onorata e la famiglia di David, uno dei passeggeri deceduti, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto.

IOdonna#9 in Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

Advertisement
Re Filipe Regina Letizia Incidente Ferroviario Urda Spagna Funerali

More on Politics

See all

Sondaggi Elezioni Spagna: PP e Vox davanti, Sánchez in rincorsa per il 29 novembre

Le ultime inchieste pre-elettorali mostrano il Partito Popolare e Vox in testa, con i Socialisti di Pedro Sánchez in recupero. Analisi dei dati per le votazioni del 29 novembre.

Internazionale

Ultime Notizie · Italia

See all
Up nextSondaggi Elezioni Spagna: PP e Vox davanti, Sánchez in rincorsa per il 29 novembre