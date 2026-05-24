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La coppia scozzese Chris e Julie Ramsey, pionieri della mobilità elettrica

Ambiente E Sostenibilità News

La coppia scozzese Chris e Julie Ramsey, pionieri della mobilità elettrica
Mobilità ElettricaVeicoli ElettriciChris Ramsey
📆5/24/2026 6:24 AM
📰LaStampa
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La coppia scozzese Chris e Julie Ramsey sono considerati pionieri della mobilità elettrica. Da tredici anni utilizzano solo veicoli elettrici, sfidando il caldo estremo dei deserti e il gelo dei poli.

Chris e Julie Ramsey , una coppia scozzese, sono considerati pionieri della mobilità elettrica . Da tredici anni utilizzano solo veicoli elettrici , sfidando il caldo estremo dei deserti e il gelo dei poli.

Hanno vissuto l'evoluzione della Leaf, dal lancio nel 2010 al 2025, e hanno iniziato a guidare una Leaf di prima generazione nel 2013. Oggi, la nuova Leaf offre fino a 622 km di autonomia e con il Route Planner di Google, è facile affrontare anche i viaggi più lunghi. La coppia ha iniziato a utilizzare veicoli elettrici con dubbi sulla loro praticità, ma con il tempo, la loro esperienza personale ha rispecchiato la trasformazione del panorama dei veicoli elettrici.

La fiducia nell'autonomia è aumentata grazie alla maggiore capacità delle batterie, l'infrastruttura di ricarica si è ampliata e la tecnologia di bordo supporta la pianificazione di lunghi viaggi e la gestione efficiente dell'energia

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Mobilità Elettrica Veicoli Elettrici Chris Ramsey Julie Ramsey Leaf Route Planner Di Google

 

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