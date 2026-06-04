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La coppia si reca in Sicilia per una serie di festeggiamenti esclusivi

Spettacolo News

La coppia si reca in Sicilia per una serie di festeggiamenti esclusivi
Dua LipaCallum TurnerSicilia
📆6/4/2026 5:11 PM
📰leggoit
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La coppia si è recata in Sicilia per una serie di festeggiamenti esclusivi, che inizieranno venerdì 5 giugno e sono previsti per durare tre giorni.

La coppia si è recata in Sicilia per una serie di festeggiamenti esclusivi, che inizieranno venerdì 5 giugno e sono previsti per durare tre giorni.

Secondo le indiscrezioni, il costo complessivo di questi eventi sarebbe di circa 1,5 milioni di euro. I due sposi sono stati visti all'arrivo in un jet privato e sono stati accolti in una villa da sogno in Sardegna, dove risiedono. La villa, chiamata Jannik Sinner, offre un panorama mozzafiato e le camere sono tutte dotate di vista mare.

I due hanno trascorso la serata in una suite di lusso, chiamata Donna Franca, che è considerata una delle più prestigiose della struttura. In hotel con loro ci sono anche il musicista Kevin Parker dei Tame Impala e la sua moglie Sophie. In totale, gli invitati a questi festeggiamenti saranno circa 300 tra familiari, amici e celebrità.

Mentre il weekend delle nozze è iniziato, un'altra notizia ha occupato i titoli dei giornali: il caso della sorella del cantante, Antonella, che è stata uccisa da alcuni sospettati di essere i 'fratelli di Dio'. La famiglia della vittima ha espresso la propria rabbia e dolore, chiedendo giustizia per la morte della sorella e dei nipoti

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Dua Lipa Callum Turner Sicilia Feste Esclusive Hotel Di Lusso

 

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