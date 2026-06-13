La Corea del Nord condanna i colloqui sulla deterrenza nucleare

La Corea del Nord ha affermato che la denuclearizzazione è una questione conclusa in modo irreversibile, condannando i recenti colloqui sulla deterrenza nucleare tra Stati Uniti e Corea del Sud.

La Corea del Nord ha affermato che la denuclearizzazione è una questione conclusa in modo irreversibile, condannando i recenti colloqui sulla deterrenza nucleare tra Stati Uniti e Corea del Sud.

La dichiarazione è stata fatta da un portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa statale KCNA. Secondo la Corea del Nord, la retorica degli Stati Uniti e delle loro forze vassalle contro la Repubblica Popolare Democratica di Corea non potrà mai intaccare la posizione irreversibile della Corea del Nord come Stato dotato di armi nucleari.

La Corea del Nord ha inoltre condannato i colloqui sulla deterrenza nucleare tra Stati Uniti e Corea del Sud, affermando che non possono mai influenzare la posizione irreversibile della Corea del Nord. La dichiarazione è stata fatta dopo che i funzionari statunitensi e sudcoreani hanno discusso del rafforzamento della deterrenza nucleare e della prontezza contro il crescente programma di armamento della Corea del Nord durante i colloqui a Seul nell'ambito del loro Gruppo consultivo nucleare (NCG).

La Corea del Nord ha inoltre affermato che la denuclearizzazione è una questione conclusa in modo irreversibile, affermando che non potrà mai essere ripresa. La dichiarazione è stata fatta da un portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa statale KCNA. La Corea del Nord ha inoltre condannato i colloqui sulla deterrenza nucleare tra Stati Uniti e Corea del Sud, affermando che non possono mai influenzare la posizione irreversibile della Corea del Nord





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