La Corea del Nord condanna la vendita di missili USA alla Corea del Sud e attacca Seoul

Pyongyang denuncia l'approvazione di una vendita di armi americane a Seul, accusando Washington di alimentare le tensioni. Dura replica anche alle critiche europee e sudcoreane sul nucleare e sull'alleanza con la Russia.

Il ministero degli Esteri della Corea del Nord ha condannato la decisione degli Stati Uniti di approvare una vendita militare alla Corea del Sud di missili aria-aria avanzati e attrezzature correlate del valore di quasi 300 milioni di dollari.

Secondo l'agenzia di stampa statale nordcoreana KCNA, la mossa aggraverebbe le tensioni nella penisola coreana. In una dichiarazione, un alto funzionario del ministero ha affermato che la cooperazione militare tra Washington e Seul si sta rafforzando sistematicamente, nonostante la preoccupazione internazionale per l'instabilità regionale. Ha definito le esportazioni di armi statunitensi come esportazioni di guerra e ha ribadito che Pyongyang continuerà a potenziare la propria deterrenza di autodifesa per preservare l'equilibrio di potere.

Parallelamente, la KCNA ha criticato il presidente sudcoreano Lee Jae Myung per una dichiarazione congiunta con i leader dell'Unione europea, che definisce illegale lo status nucleare della Corea del Nord e la sua cooperazione militare con la Russia. Il Nord ha interpretato tale presa di posizione come una violazione della propria sovranità e ha sostenuto che Seul ha dimostrato l'impossibilità di una coesistenza pacifica tra le due Coree, confermando pertanto che continuerà a considerare il Sud come uno Stato ostile





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