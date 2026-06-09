La Corea del Nord, la più sorprendente storia di successo economico al mondo

La Corea del Nord ha registrato un'impetuosa crescita economica negli ultimi anni, grazie anche al sostegno di Mosca nella guerra in Ucraina. Il Paese ha costruito migliaia di case, ha sviluppato un'economia digitale e ha aumentato la sua capacità nucleare.

La Corea del Nord di Kim ? Per il Wall Street Journal è la più sorprendente storia di successo economico al mondo: ecco perché. I ristoranti servono pizza cotta nel forno a legna, si paga tramite cellulare, sulle strade sfrecciano veicoli elettrici cinesi, sono state costruite migliaia di case, scrive il quotidiano finanziario.

Certo: il miracolo economico nordcoreano ha molte più ombre che luci. Ma dietro questi dati ci sono gli elementi necessari per capire le ragioni della visita di Xi da Kim. Questo articolo è apparso sulla Rassegna Stampa, la newsletter che il Corriere riserva ai suoi abbonati.

Per riceverla occorre iscriversi a Il Punto: lo si può fare Dici Corea del Nord e, dalle nostre parti, la mente dei più corre alle ultime bizzarie alla corte del dittatore di gioia quando il Rispettato Maresciallo le omaggia per i loro successi. La visita di queste ore a Pyongyang del presidente cinese - uno che non lascia Pechino né spesso né volentieri - dovrebbe però far capire che Kim andrebbe preso sul serio, non ridotto a bizzarra macchietta.

Del Paese in cinque anni. Giusto per far capire al potente vicino che la capacità nucleare del regno eremita non è negoziabile. Ma anche perché, come ha sottolineato l'avvicinamento propiziato dal sostegno a Mosca nella guerra in Ucraina e che si è rivelato un toccasana economico per Pyongyang. L'intelligence occidentale ha calcolato che dagli arsenali della Nord Corea siano stati spediti in Russia almeno 30 mila container carichi di 8-11 milioni di proiettili e razzi.

Occupata dagli ucraini. Le perdite della legione nordcoreana sono state gravi, Putin ha ringraziato inviando a Pyongyang petrolio, derrate alimentari e tecnologia missilistica e naturalmente pagando anche il salario ai soldati di Kim impegnati al fronte e le liquidazioni per i caduti. L'operazione, una somma notevole per un Paese stretto dalle sanzioni internazionali, con un Prodotto interno lordo stimato a 26 miliardi nel 2024





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