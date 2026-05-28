Il ministro degli Esteri di Singapore ha dichiarato che la Corea del Nord non è disposta a impegnarsi con gli Stati Uniti o la Corea del Sud e si concentra sulla costruzione della propria autosufficienza e sulla deterrenza militare.

Il ministro degli Esteri di Singapore ha dichiarato che la Corea del Nord non è disposta a impegnarsi con gli Stati Uniti , la Corea del Sud o il Giappone e si concentra sulla costruzione della propria autosufficienza e sulla deterrenza militare .

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha assistito a una parata militare per commemorare il Nono Congresso del Partito dei Lavoratori di Corea (WPK) al potere a Pyongyang, Corea del Nord, il 25 febbraio 2026. Secondo un'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, la Korean Central News Agency, la Corea del Nord ha inviato migliaia di truppe a combattere con le forze russe a Kursk.

La Cina rimane indispensabile per la Corea del Nord, ma non sono ancora pronti ad aprire canali di comunicazione significativi con gli Stati Uniti o con la Repubblica di Corea e il Giappone. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente sudcoreano Lee Jae Myung hanno ripetutamente espresso interesse a tenere colloqui con il leader nordcoreano Kim Jong-un.

La Corea del Nord ha revisionato la sua costituzione per definire il suo territorio come confinante con la Corea del Sud e rimuovere riferimenti alla riunificazione. Il ministro degli Esteri di Singapore ha invitato il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui a partecipare al Forum Regionale dell'ASEAN e ha incoraggiato la Corea del Nord a cercare opportunità per continuare a interagire con il mondo più ampio.

Il ministro degli Esteri sudcoreano Cho Hyun ha dichiarato che non ci sono indicazioni che la Corea del Nord sia pronta a tornare al tavolo dei negoziati, ma il suo omologo singaporiano ha avuto l'opportunità di spiegare la sua posizione sulla coesistenza pacifica. Il ministro degli Esteri sudcoreano ha anche dichiarato di credere che la Corea del Nord tornerà alla discussione con gli Stati Uniti se il prezzo è giusto.

Il ministro degli Esteri di Singapore ha invitato la Corea del Nord a cercare opportunità per continuare a interagire con il mondo più ampio





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