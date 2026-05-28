La Corea del Nord non intenzionata a dialogare con gli Stati Uniti e la Corea del Sud

Il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, ha dichiarato che la Corea del Nord non sembra intenzionata a dialogare con gli Stati Uniti, la Corea del Sud o il Giappone.

Il ministro degli Esteri di Singapore , Vivian Balakrishnan, ha dichiarato che la Corea del Nord non sembra intenzionata a dialogare con gli Stati Uniti , la Corea del Sud o il Giappone .

La Corea del Nord è concentrata sulla costruzione della propria autosufficienza e della deterrenza militare. Balakrishnan ha fatto queste affermazioni dopo un viaggio nello Stato recluso. Secondo una trascrizione condivisa dal ministero degli Esteri, Balakrishnan ha parlato ai media singaporiani giovedì dopo una visita alle due Coree, rispettivamente il 26 e il 27 maggio. Il suo ultimo viaggio in Corea del Nord risale al 2018.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un assiste a una parata militare per commemorare il Nono Congresso del Partito dei Lavoratori di Corea (WPK) al potere a Pyongyang, Corea del Nord, il 25 febbraio 2026. La Corea del Nord ha revisionato la sua costituzione per definire il suo territorio come confinante con la Corea del Sud e rimuovere le riferenze alla riunificazione.

Secondo un progetto di testo esaminato da Reuters questo mese, il leader Kim Jong-un ha spinto a trattare le due Coree come stati separati. Pyongyang ha sviluppato la sua capitale nonostante il crescente isolamento del Paese. La città di Pyongyang si è sviluppata in modo significativo e ora si adatta a qualsiasi città moderna dell'Asia sud-est o dell'Asia nord-est.

Balakrishnan ha anche menzionato il rifiuto netto e categorico della riunificazione con la Corea del Sud da parte della Corea del Nord - un cambiamento rispetto al suo ultimo viaggio nel Paese. Il ministro degli Esteri di Singapore ha invitato il Ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui all'ASEAN Regional Forum e ha incoraggiato Pyongyang a cercare opportunità per continuare a interagire con il mondo





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