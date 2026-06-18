La Corea del Nord ha richiamato il proprio ambasciatore in Gran Bretagna a seguito delle sanzioni imposte a un campo per bambini. L'ambasciata di Pyongyang a Londra ha definito la mossa della Gran Bretagna una 'provocazione atroce, immorale e motivata da ragioni politiche'.

La Corea del Nord ha richiamato il proprio ambasciatore in Gran Bretagna a seguito delle sanzioni imposte a un campo per bambini . Questo movimento è stato considerato una provocazione atroce e immorale da parte dell'ambasciata di Pyongyang a Londra.

La Gran Bretagna ha designato il campo come parte dei programmi giovanili gestiti dal Cremlino e delle entità coinvolte nella deportazione e nell'indottrinamento dei bambini ucraini. Il ministero degli Esteri di Pyongyang ha dichiarato che le sanzioni costituiscono un atto malizioso e che la Gran Bretagna avrebbe pagato un prezzo per questo.

L'ambasciata di Pyongyang a Londra ha ridotto i rapporti al livello di incaricato d'affari fino a quando la Gran Bretagna non revocherà le sanzioni contro il campo di Songdowon. La situazione è stata descritta come un attacco ai diritti e agli interessi dei bambini nordcoreani, che ricevono un trattamento preziosissimo. La Gran Bretagna ha nominato un nuovo ambasciatore in Corea del Nord lo scorso anno, ma la sua ambasciata a Pyongyang è rimasta chiusa dall'inizio della pandemia.

L'ambasciata di Pyongyang a Londra non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di Reuters





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