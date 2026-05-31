La Corea del Sud e il Giappone discutono un accordo di supporto logistico-militare

La Corea del Sud e il Giappone hanno discusso la possibilità di un accordo di supporto logistico-militare, ma la Corea del Sud rimane cauta a causa del persistente rancore per il dominio coloniale giapponese e la resistenza dell'opinione pubblica.

La Corea del Sud e il Giappone hanno discusso domenica la possibilità di un accordo di supporto logistico-militare , ha detto il capo della difesa di Seul, aggiungendo che Seul rimane cauta sul patto politicamente sensibile.

L'accordo in questione è un potenziale accordo di acquisizione e di servizio incrociato, che consentirebbe ai vicini alleati degli Stati Uniti Seul e Tokyo di avere un accordo di supporto logistico-militare. Questo accordo permetterebbe di condividere e acquistare reciprocamente logistica militare come carburante, cibo e munizioni.

La Corea del Sud si è dimostrata cauta nei confronti di un accordo, dato il persistente rancore per il dominio coloniale giapponese del 1910-1945 e la resistenza dell'opinione pubblica alla possibilità che truppe giapponesi operino nella penisola coreana. Il ministro della Difesa Ahn Gyu-back ha dichiarato di voler procedere con cautela, richiedendo la comprensione e la persuasione dei cittadini di entrambe le nazioni.

La discussione tra i due paesi è avvenuta durante il Dialogo Shangri-La dei funzionari della difesa regionale a Singapore, dove il ministro della Difesa Ahn Gyu-back ha incontrato il suo omologo giapponese Shinjiro Koizumi. Le chiamate al Ministero della Difesa e all'Ufficio del Primo Ministro giapponesi in cerca di commenti sono rimaste senza risposta al di fuori dell'orario di lavoro





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Corea Del Sud Il Giappone Accordo Di Supporto Logistico-Militare Ministro Della Difesa Ahn Gyu-Back Ministro Della Difesa Shinjiro Koizumi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La “mosca” che fa storcere il naso al Giappone, mango indiani vietati dopo 20 anniC’è un frutto che in India non è solo un prodotto agricolo, ma quasi un simbolo nazionale: il mango. Profumato, dolce, celebrato in centinaia di varietà diverse,...

Read more »

Ponte del 2 giugno, Italia divisa: temporali al Nord, clima mite al Centro-SudDopo un week-end tranquillo, le condizioni atmosferiche cambieranno drasticamente a iniziare dal 1° giugno: dove sarà necessario aprire l’ombrello e qual è la tendenza successiva

Read more »

Corea del Sud: moglie evira il marito nel sonno per vendicarsi della sua passione per il golfUna donna di 54 anni ha evirato il marito mentre dormiva a Yeosu, in Corea del Sud, come atto di vendetta per le continue assenze del coniuge dovute al golf, che considerava causa di trascuratezza e sperpero di denaro. La donna ha confessato il crimine e' stata arrestata; l'uomo e' ricoverato in ospedale con gravi lesioni.

Read more »

Possibilità di una trattativa per un accordo di supporto logistico-militare Giappone-Corea del Sud: ministri discutono in SingapurI ministri della Difesa della Corea del Sud e del Giappone discutono la possibilità di concludere un accordo di supporto logistico-militare, dopo che l'agenzia di stampa Yonhap ha riferito domenica della discussione tra Ahn Gyu-back e Shinjiro Koizumi alla fine della conferenza sulla sicurezza regionale 'Shangri-La' a Singapore

Read more »