La corruzione e gli abusi nel settore sanitario: un problema grave che mina i diritti fondamentali

L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un allarme sulla corruzione e gli abusi nel settore sanitario. La spesa pubblica sanitaria annua supera i 140 miliardi di euro e richiede controlli efficaci e trasparenza.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un allarme sulla corruzione e gli abusi nel settore sanitario . La spesa pubblica sanitaria annua supera i 140 miliardi di euro e richiede controlli efficaci e trasparenza.

Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, ha affermato che la corruzione nel settore sanitario è un problema grave che mina i diritti fondamentali e la uguaglianza. Il protocollo d'intesa tra Anac e Fondazione Gimbe mira a tracciare una tassonomia scientifica di frodi e abusi e a strutturare difese più efficaci a tutela del bene pubblico più prezioso: la salute. La gestione della sanità è divisa tra Regioni e ASL locali, rendendo i controlli un incubo.

La frammentazione del sistema e l'asimmetria informativa sono due delle caratteristiche organizzative e di contesto che rendono la sanità strutturalmente esposta a fenomeni corruttivi e conflitti di interesse. La normalizzazione sociale di piccoli abusi quotidiani e le pressioni politiche e commerciali possono distorcere la governance del sistema a favore di interessi privati.

L'approccio al fenomeno è cambiato nel tempo: prima degli anni Ottanta la corruzione era spesso ridotta a un problema di non conformità alle regole, mentre oggi è riconosciuta come una patologia sistemica e legata al contesto. La pandemia ha scoperchiato le fragilità della governance globale, dimostrando che l'unica strategia sostenibile non può essere soltanto l'intervento ex post. Serve una cultura della prevenzione, fondata su trasparenza, tracciabilità e controlli tempestivi.

Il lavoro della Fondazione Gimbe ha identificato 65 tipologie di frodi e abusi, dai reati penali agli illeciti amministrativi, fino a condotte eticamente censurabili ma non sempre formalmente illegali. Il punto non è inseguire ogni singola deviazione, ma comprenderne l'impatto complessivo. Anche fenomeni a basso impatto economico, se molto frequenti, possono erodere il sistema quanto i grandi scandali isolati.

Il rischio di corruzione e cattiva gestione può insinuarsi in ogni livello del sistema sanitario, dalle sfere più alte della governance e della regolamentazione ai piani operativi e al rapporto diretto con cittadini e personale sanitario





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corruzione Abusi Settore Sanitario Organizzazione Mondiale Della Sanità Spesa Pubblica Sanitaria Controlli Efficaci Trasparenza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L’assegno sta sparendo: in Italia se ne staccano in media solo 140 al giorno. Crescono i bonifici istantaneiI dati della Banca d’Italia: nel 2025 sono stati staccati in Italia appena 51.495 assegni, che significa 141 in media al giorno, domeniche comprese

Read more »

L'era dell'info-bulimia: l'organizzazione mentale come strumento di saluteAnalisi del sovraccarico informativo e dell'importanza del World Organizing Day per contrastare lo stress cognitivo e migliorare il benessere psicologico.

Read more »

Nuovi casi di Ebola notati in Uganda dopo alert sulla roncola in CongoAnne Ancia, rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nella Repubblica Democratica del Congo, fornisce un aggiornamento sulla situazione e spiega le difficili condizioni in cui si svolge il focolaio di Ebola in Congo, con circa 300 casi sospetti e 2 morti nel vicino Uganda.

Read more »

Maldive, uno dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani: «Una grotta enorme, ma non è possibile che siano stati risucchiati»Sami Paakkarinen, esperto sub-speleologo capace di scendere fino a 140 metri: «A tali profondità è necessario un tipo di attrezzatura e un approccio diversi»

Read more »