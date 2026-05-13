La corsa alle poltrone di X Factor diventa giallo dopo l'inserimento d'oro di Annalisa, ma gira intorno a un quarto elemento

La natura della prossima edizione di X Factor si tinge di giallo dietro le quinte, dopo che Annalisa, la dominatrice assoluta delle classifiche radiofoniche degli ultimi bienni, è stata tra i candidati esaminati per completare la quaterna nominale dei giurati, ma poi il verdetto finale ha preso altra strada. Gli autori hanno confermato in blocco il terzetto composto da Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia mentre la conduzione è stata affidata a Giorgia per il terzo anno consecutivo, ma l'elemento mancante il quarto elemento. L'artista ligure sembrava il nome perfetto per sparigliare le carte, ma la candidatura non è scaturita. Ciascun candidato sembra concentrare i propri sforzi cercando quella poltrona. Con l'esforzare della popstar ligure, analfabeta, si è arenata sulla scelta di genere, mentre i candidati maschili ora sono concentrati sull'elemento mancante del trono dell'evento musicale sulla televisione.

Il talent show ' X Factor ' sta vivendo una corsa alle poltrone che diventa sempre più intricata dietro le quinte del programma in onda su Sky.

L'inserimento d'oro, Annalisa, è stato lasciato in parte il tavolo dei bottoni per dare una scossa di pop alla trasmissione, ma il verdetto finale ha preso una direzione diversa. Giuseppe Candela, nella sua rubrica 'C'è Chi Dice', ha sverlat le trattative riservate per coprire la casella lasciata vuota da Achille Lauro, rivelando che gli autori hanno già blindato la spina dorsale dello show, riconfermando in blocco il terzetto composto da Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia.

Tuttavia, il grande soddisfacimento degli autori era trovare un quarto elemento, e la popstar ligure sembrava essere il nome perfetto per sparigliare le carte, ma la candidatura non è scaturita. L'artista ligure si è arenata su un'identificazione di genere, i candidati maschi si sono concentrati sullo spazio da occupare. Con l'addio di Achille Lauro, alla ricerca di un sostituto sono iniziati a fare i nomi di Irama, Tananai ed Ghali.

Anche se la concorrenza per la sedia più scottante della televisione musicale è ancora aperta. L'artista romano ha scelto di concentrarsi sulla musica dal vivo e sui prossimi concerti negli stadi





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