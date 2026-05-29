La corsa infinita dei programmi di successo: quando l'assuefazione del pubblico diventa un problema per Mediaset

Analisi del ciclo vitale dei programmi televisivi di successo e della strategia di Mediaset che, nonostante i segnali di stanchezza del pubblico, continua a proporre format consolidati senza pause. Il caso di Gerry Scotti e Samira Lui, il confronto con fenomeni simili in Rai e nel cinema, e la riflessione sul rischio di logorare proprietà intellettuali di valore.

Il successo televisivo, si sa, è un bene prezioso e fragile. Quando un programma o un conduttore conquistano la leadership degli ascolti, le emittenti fanno di tutto per preservare quel dominio, spesso andando contro ogni logica di程序 e di conservazione del prodotto.

È ciò che sta accadendo a Mediaset con i suoi show estivi targati Gerry Scotti e Samira Lui. I risultati sono stati talmente incoraggianti che nessuno si è sentito di spezzare quell'onda fortunata. Sia per continuare a rimpinguare le casse di Publitalia, l'agenzia pubblicitaria di riferimento, sia per non perdere la leadership di una fascia ormai consolidata, il Biscione ha deciso di continuare a puntare su Gerry Scotti senza concedergli un attimo di tregua.

Neanche quest'estate, quando i vertici aziendali hanno comunicato la decisione di proseguire con la versione invernale in onda a ottobre, si è interrotto questo ciclo. Il problema, però, è non trascurabile e si chiama assuefazione. Anche i prodotti più amati rischiano di stancare se non vengono preservati, ed è proprio quello che Mediaset sembra non comprendere.

Ilformat con Gerry Scotti e Samira Lui funziona alla grande, ma se non riposa e continua ad andare in onda ininterrottamente finirà con l'annoiare anche i suoi spettatori più devoti. La versione invernale, troppo vicina a quella estiva, non ha raccolto gli ascolti attesi. È la classica storia delle saghe: se non intervalli un capitolo a un altro, e se non permetti a quel prodotto di respirare, finirà per soffocare.

Gerry Scotti è un professionista, e di fronte all'azienda che continua a credere in lui non fa storie e onora i suoi impegni. Ma per quanto ancora? Il timore è che, logorando la formula, si perda anche quel patrimonio di simpatia e affidabilità che ha costruito in decenni di carriera.

Mediaset dovrebbe capire che, a quel punto, potrebbe facilmente riconquistare la leadership della fascia con un prodotto rinnovato, ma il problema è che viviamo in un'epoca in cui i successi scarseggiano così tanto che, quando se ne incontra uno, i piani alti non riescono proprio a mollarlo. Esempi simili non mancano.

Pensiamo alla serie campione di ascolti che la Rai avrebbe dovuto chiudere alla quarta stagione con l'uscita di scena del personaggio di Carmine, e che invece è andata in onda sfibrandosi e perdendo appeal. O, nel cinema, agli spin-off della Marvel: da forziere dalle uova d'oro per Disney sono diventati un problema, segno che anche i franchise più redditizi possono esaurirsi se non gestiti con cura. Fa scuola, in questo senso, J.K.

Rowling che, nonostante le pressioni dell'editoria e del marketing, ha saputo dire no a ulteriori capitoli di Harry Potter, lasciando che la sua creatura vivesse di rendita senza rischiare di distruggerla. La televisione italiana deve capire che qualche rischio per proteggere i propri cavalli di razza bisogna correrlo. Altrimenti quei cavalli continueranno a correre fino a quando non inciamperanno lungo il percorso e saranno ormai fuori dai giochi.

Dovrebbe permettere ai propri conduttori di punta di tornare alla scuderia e di ricaricare le pile, anziché continuare a occupare la corsia principale. Altrimenti è un attimo che arriva settembre e Stefano De Martino, più fresco, ritemprato e acceso dal fuoco del suo primo Sanremo, vi farà mangiare (di nuovo) la polvere. Il caso di Gerry Scotti e Samira Lui è solo l'emblema di una cultura del prodotto che non sa fermarsi in tempo.

A completare il quadro, le riflessioni su due temi collaterali: il punto di Mario Manca su Samira Lui e il riscatto delle "vallette mute", che dovrebbe pretendere anche Filippa Lagerbäck, e le critiche mosse a Ilary Blasi, con chi sostiene che non sia adatta a condurre un programma tv. Sono questioni che toccano il ruolo della donna immagine nella tv italiana, su quanto sia cambiato e su quanto ci sia ancora da lavorare.

Non è solo una questione di ascolti, ma di rispetto per il pubblico e per il mestiere stesso





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