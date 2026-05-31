La corsa sfrenata per l'energia e l'intelligenza artificiale

La produzione dell'energia è il campo di battaglia che regola e consente la nostra vita, oggi più che mai. La contesa è durata oltre un secolo con una sorta di divisione degli schieramenti: l'elettrone per illuminare la via, la molecola per percorrerla.

Gli Stati Uniti primeggiano, la Cina si difende, la corsa sfrenata per l'AI non si ferma e il nodo delle materie prime critiche affligge l'occidente.

Chi vince e chi perde nell'arena globale dell'energia. La produzione dell'energia è il campo di battaglia che regola e consente la nostra vita, oggi più che mai. La contesa è durata oltre un secolo con una sorta di divisione degli schieramenti: l'elettrone per illuminare la via, la molecola per percorrerla.

Un tempo sembrava che l'elettrone potesse prevalere in tutto, anche nei mezzi di trasporto, poi sono arrivati Rudolf Diesel in Germania e John Davison Rockefeller in America, così la molecola ha vinto. Adesso l'elettrone si riprende quel che era suo e anche le auto diventano elettriche. Perché questo ripassino liceale? Perché altrimenti è difficile capire la portata della crisi energetica che stiamo attraversando, una crisi economica, politica, tecnico-scientifica.

Tre guerre sono incastonate l'una nell'altra: la guerra del Golfo Persico ha scatenato una nuova guerra del petrolio (e del gas), ma entrambe sono diramazioni di un conflitto ben più ampio e di ben più lungo termine, dal quale dipende l'intera rivoluzione digitale, fino all'intelligenza artificiale. Il think tank Ember, specializzato in questioni energetiche, ha scritto che siamo entrati nell'èra elettrica. Dov'è la novità?

La seconda metà dell'Ottocento ha visto furibonde battaglie teoriche e pratiche sulla natura e la funzione della forza elettromagnetica. Epica è la sfida tra corrente alternata o continua con Niklas Tesla, sostenuto da George Westinghouse, paladino della prima, e Thomas Alva Edison, tenace, anzi feroce, sostenitore della seconda. Lì per lì vinse lui in America, ma il futuro ha reso giustizia ai paladini dell'alternata.

La novità è che oggi, e ancor più nei prossimi anni, lo spettro delle applicazioni elettriche si moltiplica in modo esponenziale. E ha già conseguenze profonde. In tutto il XX secolo la geopolitica dell'energia si è svolta attorno al petrolio e al gas. Il controllo su queste risorse ha seguito un percorso relativamente semplice: estrazione, trasporto e consumo.

La grande crisi degli anni Settanta ha rilevato quanto la dipendenza dagli idrocarburi poteva trasformare intere economie e garantire un'influenza sproporzionata ai paesi produttori ed esportatori. Cominciava l'èra dell'Opec ormai al tramonto. Gli sceicchi, o meglio gli stati del Golfo Persico, acquistarono un ruolo fondamentale negli equilibri internazionali e da allora sono stati in grado di condizionare se non proprio ricattare i paesi più industrializzati.

Stati Uniti, Giappone, Europa misero a punto strategie di sicurezza nazionale per garantire un accesso sostenibile alle principali risorse energetiche: petrolio e gas. Dalla metà degli anni Ottanta hanno avuto successo e i rapporti di potere si sono riequilibrati. Alla svolta del nuovo secolo il vecchio modello non ha retto più. Le considerazioni finali della Banca d'Italia indicano la vera emergenza economica del paese: la produttività.

Per uscire da una crescita debole servono tecnologia, capitale umano qualificato ed energia meno esposta agli shock geopolitici. Perché senza competenze adeguate anche le innovazioni più avanzate rischiano di produrre benefici limitati.

L'espansione del gas liquefatto, la crescita degli Stati Uniti come principale esportatore di idrocarburi grazie all'estrazione dalle rocce bituminose, l'esplosione della domanda nell'estremo oriente - a cominciare dalla Cina - hanno trasformato i termini di scambio e l'intero mercato è diventato molto più liquido e multipolare di un tempo. Governi, grandi imprese, produttori e consumatori oggi competono in un'arena dove la logistica, le infrastrutture e il potere negoziale diventano importanti tanto e forse più delle stesse riserve sotterranee.

Il cambiamento climatico impone nuovi limiti e nell'opinione pubblica cresce una diversa sensibilità, che pesa anche sulle scelte di breve periodo, soprattutto nei paesi in cui i governi dipendono dalle preferenze degli elettori. Poi arriva l'intelligenza artificiale.

Se si vuole trovare una data simbolo potremmo parlare del 2020, quando OpenAI introduce GPT-3: da allora comincia il ritorno ai mega computer per elaborare montagne di dati, fioriscono i giganteschi data center e il consumo di elettricità raddoppia; per il momento, perché si calcola una espansione a ritmo potenziale. Circa la metà del consumo elettrico in questi centri servirà per l'intelligenza artificiale entro il 2028, quando negli Stati Uniti assorbiranno un quinto della corrente elettrica destinata a tutte le famiglie





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