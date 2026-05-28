La Corte Costituzionale italiana estende la pensione di reversibilità alle coppie gay sposate all'estero

La Corte Costituzionale ha stabilito che i diritti alla pensione di vedovanza valgono per le coppie omosessuali sposate all'estero prima del 2016, annullando una legge fascista. Inoltre, un tribunale ha riconosciuto tre genitori legali a un bambino di 4 anni, scatenando polemiche.

La Corte Costituzionale italiana ha stabilito che i diritti alla pensione di reversibilità si applicano anche alle coppie dello stesso sesso che si sono sposate all'estero prima dell'introduzione delle unioni civili in Italia, segnando un'importante vittoria per la comunità LGBTQ+.

La decisione, annunciata giovedì, ha parzialmente annullato una legge risalente al 1939, durante l'era fascista, che era stata utilizzata per negare la pensione a un uomo che aveva perso il partner nel 2015. La coppia si era sposata a New York nel 2013, tre anni prima che l'Italia legalizzasse le unioni civili.

L'uomo aveva fatto ricorso dopo che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) gli aveva rifiutato la pensione, sostenendo che il matrimonio contratto all'estero non era riconosciuto dalla legge italiana. La Corte ha stabilito che negare la pensione al partner superstite di una coppia omosessuale costituisce una discriminazione ingiustificata rispetto ad altre categorie di beneficiari.

La sentenza si basa sulla legge del 2016 sulle unioni civili, che garantisce alle coppie dello stesso sesso alcuni diritti tipici del matrimonio eterosessuale, tra cui l'eredità della pensione. Tuttavia, la legge non era retroattiva, e il caso ha messo in luce una lacuna normativa. La Corte ha quindi esteso i diritti anche ai matrimoni celebrati all'estero prima del 2016, equiparandoli di fatto alle unioni civili italiane.

La decisione è stata accolta con favore dalle associazioni LGBTQ+, che la considerano un passo avanti verso la piena uguaglianza. In una sentenza separata, un tribunale italiano ha riconosciuto a un bambino di quattro anni tre genitori legali: due padri e una madre. La decisione, definita storica, ha suscitato reazioni contrastanti, con i cattolici conservatori che hanno espresso forti critiche.

Il caso riguarda una coppia gay che aveva avuto un figlio tramite maternità surrogata all'estero, e la madre biologica aveva accettato di essere riconosciuta come genitore. Il tribunale ha stabilito che il bambino ha diritto a mantenere un rapporto giuridico con tutti e tre i genitori, nell'interesse del minore. Questa è la prima volta in Italia che un tribunale concede tre genitori legali a un bambino, aprendo un dibattito sulle famiglie omogenitoriali.

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere: il governo di destra, guidato da Giorgia Meloni, ha criticato le decisioni, definendole lesive dei valori tradizionali. Il ministro della Famiglia ha annunciato che il governo valuterà nuove misure per limitare l'impatto di queste sentenze, mentre le associazioni LGBT chiedono una legge che regolamenti il riconoscimento dei figli di coppie omosessuali.

Il dibattito è destinato a proseguire, con la comunità LGBTQ+ italiana che continua a lottare per pari diritti in un Paese ancora fortemente influenzato dalla tradizione cattolica. Le sentenze della Corte Costituzionale e del tribunale civile rappresentano comunque un segnale importante verso una maggiore inclusione e protezione dei diritti delle famiglie non tradizionali





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