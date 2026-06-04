La Corte d'appello conferma le condanne per esponenti delle forze dell'ordine e imprenditori

La Corte d'appello ha confermato le condanne per alcuni esponenti delle forze dell'ordine e per un imprenditore coinvolti nell'inchiesta su presunti episodi di corruzione e altri reati. Il carabiniere forestale Antonio Scoppetta è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere.

La Corte d'appello ha confermato le condanne per alcuni esponenti delle forze dell'ordine e per un imprenditore coinvolti nell'inchiesta su presunti episodi di corruzione e altri reati.

Il carabiniere forestale Antonio Scoppetta è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere. I giudici hanno inoltre respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. L'avvocato Giorgio Bertolotti, legale dell'imputato, ha annunciato il ricorso in Cassazione. Altri esponenti delle forze dell'ordine e imprenditori sono stati condannati a pene più severe, tra cui 5 anni e 8 mesi per il brigadiere del Nucleo ispettorato del lavoro Maurizio Pappalardo





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