La Corte di Cassazione introduce un principio importante per la vita quotidiana dei lavoratori

La Corte di Cassazione ha introdotto un principio importante per la vita quotidiana di milioni di lavoratori: svolgere mansioni inferiori solo per una parte limitata del proprio tempo può essere illegittimo se quella situazione si trascina nel tempo e diventa strutturale.

La Corte di Cassazione ha introdotto un principio importante per la vita quotidiana di milioni di lavoratori: svolgere mansioni inferiori solo per una parte limitata del proprio tempo può essere illegittimo se quella situazione si trascina nel tempo e diventa strutturale.

La vicenda decisa dai giudici di legittimità riguardava un infermiere che, oltre alle normali attività professionali, era stato impiegato per oltre dieci anni in compiti tipici del personale di supporto. Le mansioni inferiori non occupavano la maggior parte del tempo di lavoro, ma il fatto che fossero quantitativamente limitate non basta a renderle lecite se vengono svolte ogni giorno, in modo stabile e continuativo, per anni.

La Corte di Cassazione ha affermato che il criterio della prevalenza non è più decisivo e che può esserci demansionamento anche quando il lavoratore continua a svolgere principalmente le attività proprie della qualifica, se però viene stabilmente utilizzato anche per compiti inferiori. La sentenza individua alcuni criteri molto chiari: le mansioni inferiori possono essere tollerate solo se sono realmente marginali, se rispondono a esigenze organizzative concrete e temporanee, se non diventano una prassi stabile e se restano accessorie rispetto alle attività qualificanti.

Il problema nasce quando quella che dovrebbe essere un'eccezione si trasforma nella normalità quotidiana. La Corte di Cassazione ha anche ribadito un principio ormai consolidato: il lavoratore non deve necessariamente produrre una 'prova fotografica' del danno subito. In casi come questi, il pregiudizio può essere dimostrato anche attraverso presunzioni, valorizzando elementi concreti come la durata della dequalificazione, la sua reiterazione quotidiana e la natura delle mansioni svolte. La vera novità riguarda il criterio utilizzato per quantificare il risarcimento.

La Corte ha infatti collegato l'entità del danno alla concreta incidenza delle mansioni inferiori sul tempo di lavoro. Il messaggio della sentenza è chiaro: anche compiti inferiori apparentemente marginali, se inseriti stabilmente nell'attività lavorativa quotidiana, possono incidere sulla dignità professionale della persona e dare luogo a un diritto al risarcimento





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