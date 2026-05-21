La Corte di giustizia dell'Unione europea può congelare i beni dei russi sanzionati

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'Unione europea può congelare i beni legati ai russi sanzionati per la guerra in Ucraina, anche se tali beni sono detenuti da un trust e non c'è un legame legale diretto con le persone coinvolte.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'Unione europea può congelare i beni legati ai russi sanzionati per la guerra in Ucraina, anche se tali beni sono detenuti da un trust e non c'è un legame legale diretto con le persone coinvolte.

La Corte ha detto che i beni possono essere congelati anche se sono solo indirettamente legati alla persona sulla lista delle sanzioni. I concetti di proprietà e controllo dovrebbero comprendere tutte le forme di potere o di influenza esercitate sui beni, anche se non vi è alcun legame legale tra questi e la persona interessata. Questo serve allo scopo del congelamento dei fondi, inteso a limitare il più possibile le transazioni che possono essere effettuate con essi.

La sentenza è stata emessa relativamente a tre cause intentate da un tribunale italiano, che si trattava del sequestro da parte delle autorità italiane di società e di uno yacht detenuti da trust attraverso complesse strutture di proprietà, ma ritenuti di proprietà di russi inclusi nella lista delle sanzioni dell'Unione europea. Le società avevano contestato il congelamento di tali beni, sostenendo che le persone sanzionate non avevano alcun potere su di essi.

Il tribunale dell'Unione europea ha respinto la loro richiesta, affermando che le indicazioni di proprietà o controllo potevano essere dedotte anche dalle circostanze o da strutture legali inutilmente complesse. Questo significa che l'Unione europea può congelare i beni anche se non ci sono prove dirette di proprietà o controllo da parte delle persone sanzionate.

Ciò serve a limitare le transazioni che possono essere effettuate con i beni congelati e a prevenire che i russi sanzionati possano utilizzare i beni per finanziare la guerra in Ucraina. La sentenza è stata emessa giovedì dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la guerra in Ucraina





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