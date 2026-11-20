La Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito che la Birmania ha commesso genocidio contro i Rohingya. Il governo birmano contesta la sentenza, ma i rifugiati nel Bangladesh reagiscono con speranza.

La Corte Internazionale di Giustizia ha emesso una sentenza storica stabilendo che le forze di sicurezza della Birmania hanno condotto un genocidio sponsorizzato dallo Stato contro la minoranza musulmana Rohingya. Questa decisione, resa nota venerdì, rappresenta il primo caso in cui la Corte delle Nazioni Unite ritiene uno Stato responsabile di genocidio. La sentenza arriva dopo sette anni dall'inizio della causa intentata dal Gambia e sottolinea la gravità delle accuse legali internazionali.

Dettagli della sentenza e meccanismi legali

I giudici hanno accertato che l'esercito birmano ha eseguito esecuzioni di massa di uomini e ragazzi e ha commesso stupri e violenze sessuali su larga scala contro le donne Rohingya. Inoltre, le truppe hanno bruciato o rasa al suolo centinaia di villaggi durante le cosiddette operazioni di sgombero. La Corte ha determinato che la Birmania ha l'obbligo di compensare i Rohingya per le violazioni commesse, con l'importo da definire successivamente. Inoltre, il governo deve garantire il ritorno sicuro e dignitoso dei profughi sfollati a causa di questi atti illeciti.

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Reazioni ufficiali e posizioni governative

Khaing Khaing Soe, portavoce del governo birmano, ha dichiarato durante una conferenza stampa nella capitale Naypyitaw che il paese è stato accusato ingiustamente. Ha sottolineato che la decisione della Corte Internazionale di Giustizia non è stata unanime e ha criticato l'abuso dell'autorità giudiziaria da parte degli organi politici internazionali. Khaing Khaing Soe ha citato precedenti dichiarazioni di importanti leader mondiali che sostenevano l'impossibilità di tali abusi di potere. La sentenza è stata la quarta volta, dall'Olocausto nazista, in cui un tribunale internazionale ha stabilito che la soglia legale per provare il genocidio è stata raggiunta.

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Impatto sui rifugiati e conseguenze pratiche

Nei campi profughi del Bangladesh, dove vivono 1,2 milioni di Rohingya, migliaia di persone hanno celebrato la vittoria legale nonostante le incertezze future. La Birmania, un paese a maggioranza buddista che ha perseguitato i Rohingya per lungo tempo, affronta un'escalation di violenza nella sua terra devastata dalla guerra. Le condizioni nei campi sono peggiorate a causa del sovraffollamento e della distanza dalla patria. Sebbene le sentenze della Corte siano definitive, lo strumento internazionale ha opzioni molto limitate per imporne l'applicazione concreta.

Dettagli storici e implicazioni future

La sentenza di 191 pagine ha fatto riferimento a un'indagine di Reuters sull'uccisione di 10 Rohingya musulmani a Inn Din il 7 settembre 2017. L'evento ha portato all'arresto di due giornalisti che sono stati detenuti per oltre 500 giorni. La causa è stata avviata sette anni fa dal Gambia, un paese a maggioranza musulmana. Il processo legale segnala un punto di svolta nelle responsabilità internazionali per i diritti umani nella regione dell'Asia Sudorientale.