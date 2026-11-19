Storico verdetto: la Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che il Myanmar ha commesso genocidio contro la minoranza Rohingya, aprendo a nuovi precedenti internazionali.

La Corte Internazionale di Giustizia ha emesso una sentenza storica che condanna lo Stato del Myanmar per il reato di genocidio ai danni della minoranza Rohingya. Per la prima volta nella storia del diritto internazionale, un tribunale internazionale riconosce esplicitamente la responsabilità di uno Stato in un caso di genocidio, stabilendo un precedente giuridico fondamentale che potrebbe influenzare cause analoghe già in corso in diverse parti del mondo. Il verdetto conclude un lungo iter giudiziario iniziato con la denuncia presentata dal Gambia, un paese africano che ha intrapreso l'azione legale per conto della comunità perseguitata.

Il verdetto storico e i dettagli delle accuse

Con un voto di nove giudici contro sei, i membri della Corte hanno ritenuto il Myanmar colpevole di aver ucciso, torturato e perpetuato atti di violenza sessuale e estrema violenza contro i bambini della comunità Rohingya. Le indagini hanno accertato che le azioni delle forze governative hanno costretto più di un milione di profughi a fuggire nel vicino Bangladesh, costringendoli ad abbandonare le proprie case sotto minaccia di morte. Inoltre, le forze di sicurezza hanno attaccato i fuggitivi, impedendo loro di trovare rifugio sicuro, configurando così gli elementi costitutivi del genocidio come definito dalle convenzioni internazionali.

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La Corte ha precisato che l'ex-Birmania, come era conosciuta durante l'era coloniale britannica, ha agito con un metodo sistematico volto allo sterminio o alla distruzione parziale di un gruppo etnico o religioso. Il verdetto non solo sancisce la colpevolezza dello Stato, ma documenta anche la gravità delle violenze subite, riconoscendo la sofferenza inflitta a una popolazione che rappresenta una minoranza islamica in un paese a maggioranza buddista.

Reazioni e posizioni delle parti coinvolte

Aung San Suu Kyi, leader dell'opposizione birmana e Nobel per la Pace del 1991, è stata coinvolta nella vicenda. Sebbene non sia stata direttamente coinvolta nelle accuse di genocidio, è stata duramente criticata per aver difeso pubblicamente l'operato delle forze armate nel 2017, quando ricopriva la carica di Consigliera di Stato. La sua posizione ha suscitato ampia critica da parte della comunità internazionale e delle organizzazioni per i diritti umani, che hanno visto in lei un simbolo delle speranze democratiche tradito dalla mancata protezione della minoranza Rohingya.

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Dall'altra parte, il Myanmar respinge categoricamente l'accusa di genocidio, sostenendo che le operazioni delle sue forze di sicurezza sono state semplici misure di antiterrorismo. Il governo di Naypyidaw afferma di aver risposto alle attività dei gruppi ribelli Rohingya, negando l'intento distruttivo contro il gruppo etnico. L'avvocato inglese che ha rappresentato il Gambia nel procedimento ha descritto il verdetto come un momento che entra negli annali del diritto, paragonandolo per importanza storica ai processi di Norimberga e al caso del dittatore cileno Augusto Pinochet.

Impatto regionale e precedenti internazionali

Il conflitto nel sud-est asiatico ha radici complesse, motivate più da divisioni religiose che da disputte territoriali. L'88% dei 51 milioni di abitanti del Myanmar è buddista, mentre i Rohingya costituiscono il 4% della popolazione, essendo appartenenti alla minoranza islamica. Questa discrepanza demografica e religiosa ha storicamente favorito la persecuzione della comunità Rohingya, culminata nella crisi dei rifugiati degli ultimi anni. Il riconoscimento giuridico del genocidio rappresenta una pietra miliare per la dignità delle vittime e un segnale forte per le altre comunità minacciate in tutto il mondo.

Il verdetto della Corte Internazionale di Giustizia ha ripercussioni che vanno oltre i confini dell'Asia. Si attende ora una sentenza analoga nella causa mossa dal Sud Africa contro Israele, dove il paese africano accusa Israele di genocidio contro i palestinesi durante i tre anni di guerra a Gaza. Questa parallelismo evidenzia come la Corte dell'Aia sia al centro di tensioni geopolitiche globali, con decisioni che potrebbero ridefinire gli equilibri legali tra stati sovrani e obblighi internazionali.

Il ruolo della Corte Internazionale di Giustizia

La Corte Internazionale di Giustizia, fondata nel 1946 e con sede all'Aia, è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Il suo compito specifico è risolvere le dispute legali fra gli stati membri, emettendo pareri vincolanti quando gli stati accettano la sua giurisdizione. A differenza della Corte Penale Internazionale, anch'essa basata all'Aia ma non organo delle Nazioni Unite, la Corte Internazionale di Giustizia giudica gli stati e non le persone fisiche. La Corte Penale Internazionale, riconosciuta da 123 paesi, è stata invece competente per i mandati di cattura emessi contro figure come il premier israeliano Netanyahu e il presidente russo Putin per crimini di guerra.

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Navanethem Pillai, nota giurista e quest'anno insignita del Nobel per la Pace, ha guidato l'istruttoria per conto del Gambia, scegliendo una linea legale aggressiva per dimostrare la responsabilità statale. Il suo lavoro ha consentito di superare le barriere procedurali che hanno a lungo protetto gli stati dalle accuse di genocidio dinanzi alle corti internazionali. Questo precedente potrebbe aprire la strada a future cause contro altri stati accusati di crimini contro l'umanità, rafforzando il quadro normativo globale per la protezione dei diritti umani.