La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia ha stabilito che la Birmania ha commesso genocidio contro i Rohingya nel 2017, una sentenza storica per la giustizia internazionale.

La Corte Internazionale di Giustizia con sede all'Aia ha emesso una sentenza storica il giovedì 19 novembre 2026, dichiarando la Birmania colpevole di genocidio contro la minoranza musulmana Rohingya nel 2017. Questa decisione segna un punto di svolta unico nella storia del diritto internazionale, poiché rappresenta la prima volta che il massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite ritiene uno Stato sovrano direttamente responsabile di questo crimine atroce. La vicenda, lanciata originariamente dal Gambia, ha attirato l'attenzione globale di governi, avvocati e organizzazioni per i diritti umani per le sue profonde implicazioni sulla responsabilità statale ai sensi della Convenzione sul Genocidio del 1948.

Una sentenza storica e la prima responsabilità statale per genocidio

Il Giudice Yuji Iwasawa, presidente della Corte Internazionale di Giustizia, ha presieduto la sessione in cui è stata resa nota la decisione che colpevolizza lo Stato birmano. Per decenni, l'esercito birmano ha cercato di cancellare l'identità dei Rohingya, negando la loro esistenza e sminuendo le loro sofferenze. Con questa sentenza, la Corte ha definitivamente sfatato questa menzogna sponsorizzata dallo Stato, ordinando alla Birmania di garantire la non ripetizione dei crimini e di provvedere a risarcimenti e riparazioni per le vittime. La sentenza afferma che la Birmania ha commesso atti di genocidio, qualificando questi crimini come il crimine dei crimini e offrendo un raro momento di giustizia per i sopravvissuti e le loro famiglie.

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Le dichiarazioni dei sopravvissuti e il ruolo cruciale del Gambia

Le reazioni dei sopravvissuti e dei rappresentanti legali hanno evidenziato l'emozione e la gravità del momento. Un sopravvissuto al genocidio, presente in aula come parte della delegazione del Gambia, ha dichiarato che la Corte Mondiale ha finalmente dato il nome corretto a quanto accaduto ai Rohingya. Ha sottolineato che i Rohingya non avevano bisogno di un tribunale per sapere cosa era successo loro, ma necessitavano che il mondo intero lo ascoltasse e lo riconoscesse ufficialmente. Il Gambia ha giocato un ruolo centrale nel portare avanti questa causa, dimostrando che la giustizia internazionale può essere attivata anche da Stati piccoli per tutelare i diritti delle minoranze perseguitate in tutto il mondo.

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Il contributo del Bangladesh e la denuncia della tecnologia

Il Bangladesh ha svolto un ruolo fondamentale nelle indagini, raccogliendo prove cruciali da testimoni e sopravvissuti negli accampamenti di rifugiati. Un portavoce del governo bangladese ha definito questo momento un/orgoglio nazionale, chiudendo con successo un capitolo difficile ma necessario. Parallelamente, esperti e attivisti hanno denunciato il ruolo negativo della tecnologia nel conflitto. In Birmania, gli algoritmi dei social media hanno amplificato l'odio anti-Rohingya e la violenza etnica, dimostrando come la tecnologia possa diventare uno strumento di persecuzione. La sentenza impone ora di confrontarsi con questa dinamica, cercando di promuovere una coesistenza basata sul rispetto umano, senza discriminazioni religiose o etniche.

Prossimi passi: sanzioni, restituzione e applicazione della sentenza

La comunità internazionale ora affronta la sfida di far rispettare questa decisione. Il governo britannico è sollecitato a riprendere i round regolari di sanzioni contro l'esercito birmano e a presentare una risoluzione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per obbligare l'applicazione della sentenza. La Birmania deve conformarsi rapidamente alla decisione della Corte e porre fine all'oppressione, mentre i governi interessati devono sostenere i Rohingya per garantire il loro ritorno sicuro, volontario e dignitoso nel loro paese. Per la comunità Rohingya, la vera giustizia significa il ripristino della cittadinanza, il riconoscimento della propria identità e la fine dell'impunità, una lotta che continuerà fino alla piena realizzazione di questi diritti.