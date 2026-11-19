La Corte Internazionale di Giustizia riconosce il genocidio dei Rohingya. Rahama Khatun, vittima della violenza del 2017, chiede giustizia per suo marito Shaker Ahmed.

La Corte Internazionale di Giustizia ha emesso una decisione storica che stabilisce per la quarta volta nella storia, dopo l'Olocausto nazista, che la soglia legale per provare il genocidio è stata superata. In un rifugio a Cox's Bazar, nel Bangladesh, Rahama Khatun, una donna rohingya di 43 anni, ha ascoltato il verdetto tramite il suo smartphone mentre era circondata dalle abitazioni precarie di oltre un milione di rifugiati.

La vedova, il cui marito Shaker Ahmed fu tra dieci uomini uccisi dalle forze di sicurezza birmane e da villani buddisti nel villaggio di Inn Din, nello Stato di Rakhine, nel 2017, ha espresso gratitudine al cielo. La decisione arriva a ventuno anni dai fatti traumatici che hanno costretto la sua famiglia a fuggire nel vicino Stato del Bangladesh.

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Il Verdetto Storico Della Corte Internazionale

L'organo giudiziario delle Nazioni Unite ha dichiarato che migliaia di uccisioni e la diffusa violenza sessuale commesse dalle forze di sicurezza della Birmania contro i Rohingya nel 2017 costituiscono genocidio sponsorizzato dallo Stato. La sentenza conclude un caso presentato dal Gambia contro il governo militare birmano.

La Corte ha accertato che l'esercito birmano ha condotto esecuzioni di massa di uomini e ragazzi, ha commesso stupri diffusi contro le donne Rohingya e ha incendiato o raso al suolo centinaia di villaggi durante le operazioni di pulizia etnica. Questo riconoscimento legale rappresenta un traguardo giuridico senza precedenti nella lotta per la giustizia internazionale.

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Le Testimonianze Di Rahama Khatun

Rahama Khatun ha descritto il momento esatto in cui i soldati birmani sono entrati nel suo villaggio di Inn Din. Mentre era incinta di nove mesi del suo nono figlio, ha implorato i militari di non portare via suo marito, Shaker Ahmed, che aveva 45 anni. La violenza fu brutale: un soldato la ferì alla mano con una sciabola mentre cercava di trattenere il marito, che fu portato via e ucciso quel giorno.

Oltre a suo marito, anche suo fratello e suo cognato furono tra le dieci vittime dell'eccidio di Inn Din nel settembre 2017. Rahama Khatun ha poi fuggito con i suoi otto bambini attraverso la pioggia e il fango verso il Bangladesh, un viaggio agonizzante che la lasciò con le gambe così gonfie da renderla quasi immobile. La famiglia passò diversi giorni bloccata su uno stagno di sabbia vicino al confine prima di essere traghettata in sicurezza.

La Posizione Del Governo Birmano

Il governo guidato dai militari in Birmania non ha fornito risposte immediate alla richiesta di commento sul verdetto storico. Precedentemente, il regime ha definito le accuse del Gambia come "difettose e infondate nei fatti e nel diritto", sostenendo che gli oppositori hanno utilizzato "rapporti distorti" basati su prove inaffidabili.

L'esercito ha giustificato le sue azioni affermando che gli uomini uccisi, inclusi pescatori, negozianti e studenti, appartenevano a un gruppo di 200 "terroristi" che aveva attaccato le forze di sicurezza. Tuttavia, le Nazioni Unite hanno descritto la repressione militare del 2017 come un "esempio da manuale di pulizia etnica", che ha spinto centinaia di migliaia di Rohingya a fuggire con racconti agghiaccianti di incendi e stupri.

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Impatto E Prospettive Per Il Ritorno

Ora Rahama Khatun vive con i suoi quattro figli più giovani, di 13, 12, 10 e 9 anni, in una stretta baracca di bambù e plastica. I suoi cinque figli maggiori sono sposati e vivono separatamente. Dopo quasi un decennio nei campi profughi, nutre la speranza di tornare nella sua terra natale, lo Stato di Rakhine, dove i combattimenti tra l'esercito birmano e il gruppo ribelle Arakan Army continuano a infuriare.

Sebbene l'esercito abbia in seguito condannato sette soldati a dieci anni di carcere per le uccisioni di Inn Din, questi furono rilasciati anticipatamente dopo aver scontato meno di un anno. La veridica dichiarazione di Rahama Khatun sottolinea che la giustizia è ancora lontana e che i responsabili non hanno subito le pene adeguate. La comunità rohingya richiede ora il riconoscimento dei loro diritti e la cittadinanza che hanno sempre avuto.

La Lotta Per La Giustizia Internazionale

Il verdetto della Corte Internazionale di Giustizia offre un momento di validazione legale per le vittime come Rahama Khatun, che hanno sofferto per anni. La donna ha dichiarato che il mondo deve riconoscere ciò che è accaduto e assicurare che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Questa sentenza storica potrebbe pavesare la strada per un ritorno in patria dignitoso.

Rahama Khatun spera che questo verdetto permetta ai Rohingya di tornare come cittadini uguali con pieni diritti, dignità e libertà, anziché come rifugiati apolidi. La battaglia per la giustizia continua mentre la situazione nello Stato di Rakhine rimane instabile e pericolosa per il ritorno sicuro di tutte le famiglie sfollate.