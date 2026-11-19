Storica sentenza della Corte di Giustizia dell'Aja: il Myanmar colpevole di genocidio contro i Rohingya. Otto anni dopo le atrocità, la Gambia ottiene giustizia. Dettagli e implicazioni.

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha emesso una sentenza storica il 19 novembre 2026, dichiarando per la prima volta nella sua storia che lo Stato del Myanmar ha commesso genocidio contro la minoranza Rohingya. La decisione, resa dal presidente della Corte, il giudice giapponese, è stata approvata con nove voti favorevoli e sei contrari dai quindici componenti del collegio giudicante. Questa pronuncia stabilisce definitivamente l'intento genocida e la responsabilità dello Stato birmano nelle atrocità sistematiche subite dal popolo Rohingya, segnando un precedente giuridico senza precedenti nell'interpretazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio del 1948.

Dettagli della sentenza e meccanismi legali

La decisione della Corte ha riconosciuto che le operazioni militari avviate dall'esercito birmano nell'agosto 2017 avevano lo scopo preciso di distruggere una parte sostanziale del gruppo etnico Rohingya. I giudici hanno esaminato una vasta quantità di prove, tra cui testimonianze dirette e documenti ufficiali, arrivando alla conclusione che l'unica spiegazione ragionevole per le azioni commesse fosse quella del genocidio. La sentenza attribuisce allo Stato birmano la responsabilità diretta di queste violazioni internazionali, aprendo la strada a possibili sanzioni e riparazioni future basate sul diritto internazionale.

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L'accertamento dell'intento genocida rappresenta un cambiamento fondamentale nel quadro legale globale. Per la prima volta, la massima istituzione giudiziaria delle Nazioni Unite ha usato esplicitamente il termine "genocidio" per descrivere le azioni di un governo sovrano. Questo riconoscimento non solo valida le accuse portate avanti per anni dalla comunità internazionale, ma fornisce anche una base giuridica solida per perseguire i responsabili delle violazioni dei diritti umani, indipendentemente dai cambiamenti politici interni al Myanmar.

Reazioni e posizioni degli attori chiave

La risposta emotiva è stata immediata tra i presenti in aula, specialmente tra i membri della delegazione del Gambia, il piccolo Paese africano che ha promosso il caso contro il Myanmar convinti che prevenire i genocidi sia interesse di tutta l'umanità. Tra le vittime e i loro familiari presenti, Lucky Karim, fuggita dal suo villaggio nel nord dello Stato di Rakhine nel 2017, non ha potuto trattenere le lacrime. Prima della sentenza, Karim aveva dichiarato con chiarezza che si trattava di una questione di giustizia e di rendere conto delle proprie responsabilità, una posizione ora sostenuta ufficialmente dalla Corte.

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Dagli Stati Uniti, Wai Wai Nu ha espresso le sue preoccupazioni e la sua rabbia per il ruolo avuto da Aung San Suu Kyi durante i procedimenti legali. La leader birmana, premio Nobel per la Pace e figura storica del partito di opposizione Lega nazionale per la democrazia, aveva difeso il governo del Myanmar dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia nel 2019, negando l'esistenza del genocidio e sostenendo l'eventualità di crimini di guerra minori. Questa difesa aveva costato alla Nobel per la Pace lo status di icona dei diritti umani e ha ora avuto una smentita netta dalla sentenza del 2026.

Impatto reale e prospettive future

Le conseguenze di questa sentenza si fanno sentire specialmente nei campi profughi, come Cox's Bazar, che ospita il più grande campo rifugiati al mondo. Qui, la situazione è descritta come una "bomba a orologeria" da molti attivisti e membri della diaspora Rohingya. La sentenza, pur essendo un trionfo morale e giuridico, non ha ancora portato al ritorno dei rifugiati in Myanmar. La maggioranza dei Rohingya manca ancora di documenti di riconoscimento civili, una situazione creata dalla legge sulla cittadinanza del 1982 che ha negato loro la piena cittadinanza e limitato severamente la loro libertà di movimento, matrimonio e diritti riproduttivi.

Oltre al riconoscimento giuridico, la sentenza restituisce dignità alla comunità Rohingya, facendo utilizzare ufficialmente il nome che il regime birmano ha a lungo negato a questo gruppo. Le atrocità specificamente menzionate nella sentenza includono uccisioni di massa, stupri collettivi pubblici, violenze sessuali contro donne e bambini, e la distruzione di centinaia di villaggi. La Corte ha stimato che le operazioni militari abbiano provocato l'uccisione di circa 10.000 Rohingya, un numero che riflette l'entità devastante della pulizia etnica avvenuta nel paese.

Il contesto politico attuale in Myanmar è profondamente diverso rispetto al 2017. Aung San Suu Kyi è attualmente detenuta dopo il colpo di Stato militare del febbraio 2021, e il paese è precipitato in una guerra civile combattuta tra l'esercito regolare e varie milizie etniche. In questa frammentazione del potere, la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia potrebbe servire come una spina dorsale legale per le future negoziazioni di pace e per la ricostruzione di uno stato di diritto in Myanmar, assicurando che le atrocità passate non cadano nell'oblio e che i responsabili siano chiamati a rispondere.