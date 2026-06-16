La Corte Suprema del Brasile condanna Eduardo Bolsonaro per aver cercato l'interferenza dell'amministrazione Trump

La Corte Suprema del Brasile ha condannato Eduardo Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, per aver cercato di ottenere l'interferenza dell'amministrazione Trump nel processo a carico di suo padre per un complotto golpista. Eduardo Bolsonaro ha sostenuto che i suoi sforzi a Washington non miravano a ottenere l'assoluzione di suo padre, ma a costringere la Corte Suprema del Brasile a punire i funzionari che, secondo la sua versione, non stavano rispettando la Costituzione brasiliana.

La Corte Suprema del Brasile ha condannato il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro , per aver cercato di ottenere l'interferenza dell'amministrazione Trump nel processo a carico di suo padre per un complotto golpista .

Eduardo Bolsonaro, che si è trasferito negli Stati Uniti nel 2025, mesi prima del processo, ha sostenuto che i suoi sforzi a Washington non miravano a ottenere l'assoluzione di suo padre, ma a costringere la Corte Suprema del Brasile a punire i funzionari che, secondo la sua versione, non stavano rispettando la Costituzione brasiliana. La Corte Suprema del Brasile ha condannato Eduardo Bolsonaro a quattro anni e due mesi di prigione, rendendolo inelidibile per otto anni a ricoprire cariche pubbliche in Brasile. L'ex parlamentare rischia l'arresto al suo ritorno in Brasile





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