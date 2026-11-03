La Corte Suprema USA blocca Trump sulle schede elettorali della California

I giudici della Corte Suprema hanno rifiutato in fretta la richiesta di Trump di fermare lo spoglio in California, segnando un netto stop alle iniziative repubblicane.

Lunedì, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha impiegato sei ore e ventiquattro minuti per respingere l'ultimo tentativo di President Donald Trump di interferire con lo spoglio delle schede elettorali in California. Questa decisione rapida è avvenuta alla vigilia delle elezioni di midterm previste per martedì, dimostrando un'inusuale celerità da parte del tribunale, un'istituzione che solitamente richiede settimane o mesi per emettere anche azioni di emergenza.

Rifiuto rapido della richiesta di Trump

I giudici hanno negato la richiesta dell'amministrazione di bloccare temporaneamente la contea della California che contasse i voti per corrispondenza di oltre ventimila elettori registrati. Funzionari federali avevano sostenuto che questi elettori fossero probabilmente cittadini non americani. L'ordine era una sola frase, priva di spiegazioni e senza dissenting opinions pubbliche, un trattamento che ha signaled come le strategie legali di Trump abbiano improvvisamente trovato un muro invalicabile.

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Successioni legali e fallimenti repubblicani

Questo evento rappresenta l'ultimo di una serie di sconfitte per Trump e i repubblicani nelle cause elettorali recenti. A settembre, la Corte aveva già rifiutato di far applicare una regola del servizio postale per limitare il voto per corrispondenza. Prima di questi episodi, i repubblicani godevano generalmente di vittorie in questioni come i distretti elettorali e i diritti di voto delle minoranze, ma ora il loro percorso sembra essersi interrotto bruscamente.

Critiche legali alle argomentazioni del DOJ

Gli esperti legali attribuiscono questi insuccessi alla scarsa qualità delle argomentazioni presentate dal Dipartimento di Giustizia. Justin Levitt, professore di Loyola Law School, ha definito il caso della California come immondizia e ha affermato che i casi non erano validi. Anche Edward Foley di Ohio State University ha notato che la Corte non ha nemmeno richiesto una risposta allo stato, indicando quanto la presentazione fosse debole e non degna di seria considerazione processuale.

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Reazioni e prossimi passi legali

Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha espresso delusione per la sentenza ma ha annunciato il dispiegamento di monitor elettorali in California e in tutto il paese per osservare la conformità alle leggi federali. Il dipartimento ha inoltre dichiarato che perseguirà altre vie legali per garantire che solo i cittadini americani eleggibili votino, continuando a combattere legalmente nonostante il recente fallimento.

Impatto sulle prossime elezioni di midterm

I repubblicani lottano per mantenere il controllo del Congresso dove hanno maggioranze strette. I democratici hanno bisogno di un guadagno netto di almeno quattro seggi in Camera e Senato per assicurare le maggioranze. Cedere il controllo metterebbe a rischio l'agenda legislativa di Trump e aprirebbe la porta a indagini democratiche mirate contro di lui e la sua amministrazione, rendendo questa serie di sconfitte legali particolarmente significativa per il futuro politico.