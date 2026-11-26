La Costa Deliziosa ha salpato da Savona il 25 novembre per un viaggio epico di 139 giorni che tocca cinque continenti e 29 paesi. Una crociera dedicata alla scoperta profonda delle culture locali con una platea internazionale di passeggeri.

La Costa Deliziosa ha ufficialmente preso il mare lo scorso 25 novembre, dando inizio a una delle circumnavigazioni più ambiziose e lunghe concepite nel panorama crocieristico internazionale.

La nave da crociera, dopo essere salpata dal porto di Savona in Italia, si accinge a completare un itinerario storico che promette di coprire una distanza considerevole attraverso tre oceani diversi. La durata complessiva del viaggio è prevista in 139 giorni, una durata che permette ai passeggeri di vivere un'esperienza immersiva senza le frette dei tipici tour brevi.

Also read Savona, morto Mauro Busacchi: il pensionato intossicato nel rogo del suo appartamento

L'itinerario prevede la visita di cinquantuno destinazioni distribuite su cinque continenti e tocca ventinove paesi diversi, offrendo uno spaccato culturale ed geografico estremamente variegato. Le soste non sono semplici tappe rapide, ma sono state studiate per permettere ai viaggiatori di esplorare le località in profondità, andando ben oltre le classiche ore di scalo che caratterizzano molte crociere moderne.

Costa Deliziosa Tappa In Città Iconiche

Tra le mete più prestigiose e attese figurano città iconiche come New York e Tokyo, ma anche destinazioni naturali e culturali di grande fascino quali le Hawaii, la città di Sydney, le Maldive e il Sudafrica. Questo percorso rappresenta una vera e propria traversata globale che unisce tradizione e avventura. A bordo della Costa Deliziosa viaggia una platea di passeggeri estremamente internazionale e cosmopolita, che riflette la natura globale del viaggio stesso.

Advertisement

Tra le nazionalità più rappresentate a bordo si distinguono cittadini francesi, italiani, tedeschi, spagnoli e svizzeri, ma la composizione demografica è molto più ampia e comprende viaggiatori provenienti da numerosi altri paesi europei e extraeuropei. Questa mescolanza di culture, lingue e abitudini crea un ambiente unico a bordo, dove le storie personali dei viaggiatori si intrecciano in un mosaico umano affascinante.

Alcuni passeggeri hanno scelto questo viaggio come una forma di libertà assoluta e di scoperta continua, come nel caso di una famiglia che ha deciso di vendere tutto e partire senza una meta fissa, con l'intenzione di girovagare per il mondo finché ne avranno voglia. Altri raccontano esperienze di viaggio più audaci e rischiose, come chi ha attraversato deserti australiani con pochi soldi in tasca trovando anche l'amore, o chi ha cercato di realizzare il sogno di circumnavigare il mondo in camper, raccontando avventure che hanno sfiorato la legalità ma che hanno comunque segnato la loro vita.

Passeggeri Cercano Libertà E Scoperta Continui

Queste narrazioni personali arricchiscono l'atmosfera della nave, trasformandola non solo in un mezzo di trasporto, ma in una comunità temporanea di persone in cerca di significato e scoperta. L'itinerario della Costa Deliziosa si distingue per la sua capacità di offrire soste più lunghe rispetto agli standard del settore, permettendo una vera esplorazione dei luoghi visitati.

Questa filosofia di viaggio si contrappone alla tendenza attuale di molte compagnie crocieristiche di accelerare i tempi e ridurre le soste per aumentare il numero di destinazioni toccate. Invece, optando per una permanenza maggiore in ciascun porto, la crociera invita i viaggiatori a osservare i dettagli, a conoscere le tradizioni locali e a vivere le destinazioni con una lentezza che favorisce una comprensione più profonda.

Advertisement

Logica Complessa Viaggio Globico Multicontinentale

La scelta di toccare paesi asiatici, oceanici, africani e nordamericani nello stesso viaggio richiede una logistica complessa e una capacità di adattamento da parte dell'equipaggio e dei passeggeri. I viaggiatori affrontano cambiamenti climatici significativi, passando dalle zone temperate dell'Europa e del Nord America alle zone tropicali dell'Indonesia e delle Maldive, fino alle climi più rigidi o aridi di Australia e Sudafrica. Questo cambiamento continuo di ambienti e culture rende il viaggio una sfida sensoriale e intellettuale costante.

La costa dell'Italia è stata solo il punto di partenza di un'avventura che promette di modificare la prospettiva di chi vi partecipa, offrendo una visione ampliata del mondo e delle sue diversità. La riuscita di un'impresa del genere dipende non solo dalla bellezza delle destinazioni, ma anche dalla qualità dell'ospitalità a bordo e dalla capacità di creare un senso di comunità tra persone che non si conoscevano prima della partenza.